Alza del petróleo amenaza con ampliarse ante persistente doble bloqueo del estrecho de Ormuz

“He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare y mate a cualquier embarcación, por pequeñas que sean, que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber vacilación”, señaló este jueves a primera hora el Presidente de EEUU, Donald Trump.

Su tono beligerante retrata con claridad la escalada de tensiones que, en medio de una tregua indefinida, se concentra en la vía marítima.

Así, las declaraciones previas del mandatario sobre un “pronto” final del conflicto se diluyen, con un Irán que interpreta el bloqueo estadounidense de Ormuz y sus costas como un acto de guerra, marco en el que no ve espacio para un acuerdo.

La escena se complicó más este miércoles con los trascendidos de la renuncia al equipo negociador de la nación persa del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, lo que terminó por desatar renovados temores en el mercado, reflejados en un alza superior al 3% en los precios del petróleo, con el barril de Brent cerrando la jornada en US$ 105,07 y el WTI, en US$ 95,85.

Alarmas encendidas

Aunque la semana ha estado marcada por alzas más o menos acotadas, son varios los expertos que han planteado que el mercado ha subestimando los riesgos derivados del doble bloqueo, iraní y estadounidense, del estrecho de Ormuz.

“Mi impresión es que los mercados en general -energía, acciones, bonos, etc...- son demasiado optimistas respecto de lo que podría ocurrir”, señaló a DF el investigador del Centro de Energía Global del Atlantic Council, Paul Sulllivan. “Hay mucha incertidumbre e incertidumbre sobre la incertidumbre”, destacó.

Los inversionistas “todavía están jugando a un juego de adivinanzas”, es como lo grafica Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, una de las mayores plataformas de inversión en el Reino Unido. Desde su punto de vista, el panorama ha quedado nublado tras la inasistencia de las delegaciones de Washington y Teherán a Islamabad, a lo que se han sumado los ataques en Ormuz, escribió en una nota a sus clientes.

Por su parte, los analistas de Bloomberg Economics, liderados por Becca Wasser, plantearon en un informe que “el conflicto ha entrado en una nueva fase centrada en el estrecho de Ormuz”, señalando que “es probable que el bloqueo estadounidense se mantenga. Pero no será eficaz para lograr su objetivo estratégico: presionar económicamente a Irán hasta la capitulación. La tolerancia de Teherán al sufrimiento es crucial cuando su supervivencia está en juego”.

Alzas previstas

En un informe publicado a inicios de esta semana, Citi estima una caída en los inventarios globales de crudo y subproductos de aproximadamente 900 millones de barriles, previsión que incluye 500 millones ya perdidos y otros 400 millones derivados de retrasos en el aumento de producción y daños relacionados con el conflicto.

Las perspectivas ante un bloqueo de Ormuz que se extienda por un tercer mes -el sábado se cumplen dos meses de la guerra- equivaldría a pérdidas estimadas de 1.300 millones de barriles, indica el reporte elaborado por los analistas de Citigroup, liderados por Max Layton. En este escenario, estiman que los precios del petróleo podrían subir a US$ 110 el barril.

El prestamista estadounidense también modeló un escenario del cierre de la vía marítima por un total de cuatro meses, marco en el que se estarían retirando aproximadamente 1.700 millones de barriles del mercado, llevando el valor del crudo a los US$ 130 el barril.