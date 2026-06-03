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El Mundial podría costar miles de millones dólares a las empresas mientras los trabajadores ven los partidos

Un estudio de UKG estima que el 27% de los empleados probablemente no cumplirá con su trabajo ya sea llegando tarde, saliendo antes o ausentándose por completo durante los encuentros.

Por: Reuters

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 09:30 hrs.

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<p>El Mundial podría costar miles de millones dólares a las empresas mientras los trabajadores ven los partidos</p>

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