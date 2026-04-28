El precio del petróleo supera los US$ 110 por primera vez en tres semanas mientras EEUU afirma que hay dudas sobre la propuesta de Irán
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó a los periodistas que el presidente Donald Trump había convocado a funcionarios de seguridad nacional para revisar la oferta iraní. "Sus líneas rojas con respecto a Irán han sido muy, muy claras".
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El petróleo superó los US$ 110 por barril por primera vez en tres semanas en las primeras operaciones del martes, mientras Estados Unidos e Irán parecían avanzar poco hacia un acuerdo de paz que desbloquearía el suministro de energía a través del estrecho de Ormuz.
El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, subió hasta un 3,6%, alcanzando los US$ 111,86 por barril, lo que presionó a los mercados de bonos gubernamentales ante la creciente preocupación de los inversores por la inflación.
La Casa Blanca declaró el lunes que funcionarios estadounidenses estaban discutiendo la última propuesta de Irán, que no se ha hecho pública, pero mantuvo sus "líneas rojas" en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra de ocho semanas, incluyendo impedir que Teherán obtenga un arma nuclear.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó a los periodistas que el presidente Donald Trump había convocado a funcionarios de seguridad nacional para revisar la propuesta. "Sus líneas rojas con respecto a Irán han sido muy, muy claras", afirmó, añadiendo que Trump abordaría el asunto "muy pronto".
El lunes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que existían dudas sobre la oferta de Irán y afirmó que el programa nuclear de Teherán seguía siendo un "asunto fundamental que aún debe abordarse". "Es mejor de lo que esperábamos. Creo que todavía hay dudas sobre si la persona que la presentó tenía la autoridad para hacerlo", dijo Rubio a Fox News.
Al preguntársele si Estados Unidos aceptaría una oferta de Irán para abrir el estrecho mientras se retrasaban las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, Rubio respondió que no especularía sobre lo que Trump podría hacer. "Baste decir que la cuestión nuclear es la razón principal por la que estamos en esta situación... sigue siendo el tema central", concluyó.
Preocupación en los mercados
El crudo Brent se disparó desde menos de US$ 60 por barril a principios de año hasta alcanzar un máximo de US$ 119 durante el conflicto, cuando Irán paralizó casi por completo el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz y atacó instalaciones energéticas en todo el Golfo.
En las operaciones matutinas, el Brent se situaba en US$ 110,82 por barril tras ceder parte de sus ganancias iniciales. El West Texas Intermediate, el crudo de referencia estadounidense, subió un 2,2%, hasta los US$ 98,47 por barril.
"Los mercados se han aferrado a cualquier señal de conversaciones de paz, y su ausencia está generando temores de que no se produzcan", afirmó Jim Reid, jefe de análisis macroeconómico de Deutsche Bank.
Este repunte del petróleo también ha reavivado las apuestas a que los bancos centrales tendrán que subir las tasas de interés para contener la consiguiente ola inflacionaria, lo que afectaría a los bonos en Estados Unidos, Europa y el Reino Unido.
En el Reino Unido, donde la deuda pública ha demostrado ser particularmente vulnerable a la crisis energética, el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años subió 0,05 puntos porcentuales al inicio de la sesión, superando el 5% por primera vez desde finales de marzo. Los rendimientos de los bonos suben cuando los precios bajan.
La reciente caída también ha impulsado los rendimientos de los bonos a largo plazo (30 años) hasta el 5,7%, rozando su máximo histórico de este siglo. "Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, mayor será su impacto negativo en la economía global", afirmó Mohit Kumar, economista jefe para Europa de Jefferies.
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