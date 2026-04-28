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El precio del petróleo supera los US$ 110 por primera vez en tres semanas mientras EEUU afirma que hay dudas sobre la propuesta de Irán

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó a los periodistas que el presidente Donald Trump había convocado a funcionarios de seguridad nacional para revisar la oferta iraní. "Sus líneas rojas con respecto a Irán han sido muy, muy claras".

Por: Financial Times

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 06:58 hrs.

petróleo guerra Trump Irán
<p>La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el lunes que Trump abordaría el tema "muy pronto".</p>

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el lunes que Trump abordaría el tema "muy pronto".

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