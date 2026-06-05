Los inversionistas en bonos apuestan a que el "Tigre" colombiano recortará el gasto público

El populista de derecha Abelardo de la Espriella se perfila como ganador de las elecciones en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Por Ian Smith y Joe Daniels

Londres / Bogotá

Los inversionistas en bonos han acogido con satisfacción el buen resultado obtenido por un populista de derecha en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, con la esperanza de que logre un cambio de rumbo en la laxa política fiscal del gobierno saliente.

Abelardo de la Espriella, un populista de derecha que se autodenomina "El Tigre" y que ha prometido recortar el gasto público y combatir la delincuencia, obtuvo casi el 44% de los votos en la primera vuelta de las elecciones el pasado fin de semana, dejando a Iván Cepeda, senador y estrecho aliado del Presidente saliente de izquierda, Gustavo Petro, en segundo lugar con poco menos del 41%.

Este resultado ha aumentado las esperanzas de los inversionists de que se reviertan las políticas que llevaron el déficit fiscal del gobierno a más del 6% del PIB el año pasado, y de que se ponga fin a los ataques del gobierno contra la independencia del banco central.

En respuesta , los operadores han apostado fuertemente por los bonos colombianos, lo que los encamina a su mejor semana en tres años. Los inversionistas han expresado optimismo sobre las perspectivas de un gobierno de De la Espriella, a pesar de su falta de experiencia gubernamental y de un plan detallado sobre cómo implementaría sus promesas de reducir el tamaño del Estado.

El rendimiento de los bonos de referencia a 10 años cayó casi 0,9 puntos porcentuales esta semana, situándose en el 12,3%, su mayor descenso semanal desde enero de 2023 y por debajo del 14,4% del mes pasado. El peso cotiza a alrededor de 3.600 por dólar, alcanzando el martes su nivel más alto desde 2021.

"Creo que podría ser un verdadero punto de inflexión para Colombia”, dijo Nicolás Jacquier, gestor de cartera de renta fija de mercados emergentes en Ninety One, que alejaría al país de una senda de deterioro fiscal y “erosión” de la independencia del banco central.

Los bonos colombianos se han debilitado en los últimos años debido al fuerte aumento del gasto público, impulsado por el alza del salario mínimo, que incluyó un incremento del 23% en enero. Esto ha disparado la inflación y provocó que el gobierno suspendiera sus propias reglas fiscales el año pasado.

En abril, la inflación se situó en una tasa anual del 5,7%, muy por encima del rango objetivo del banco central, que se sitúa en 1 punto porcentual por encima o por debajo del 3%.

Los inversionistas en bonos también se han visto inquietos por la presión del Ejecutivo sobre el banco central, que ha respondido al aumento de la inflación elevando su tipo de interés oficial en 2 puntos porcentuales este año, hasta el 11,25%.

El ministro de Hacienda de Colombia renunció a su puesto en el consejo del banco central durante su reunión de marzo en protesta por la subida de tipos de interés, mientras que Petro calificó a la institución de "fascista", lo que provocó una reprimenda del gobernador del banco.

En una entrevista concedida en abril al portal de noticias Infobae, De la Espriella declaró: "Lo cierto es que respeto la independencia del consejo de administración del banco central".

April LaRusse, jefa de especialistas en inversiones de Insight Investment, una firma inversionista en bonos con una posición sobreponderada en deuda colombiana, afirmó que "tras un período de agresiva expansión fiscal, cierta consolidación sería bienvenida".

Según añadió, los bonos soberanos colombianos "han comenzado a reajustarse, pero podría haber más cambios si De la Espriella logra superar" a su oponente de izquierda en la próxima ronda de votación del 21 de junio.

Algunos analistas se muestran escépticos sobre la continuidad del repunte de los bonos, incluso si De la Espriella llega a la presidencia. Los analistas de BCA Research afirmaron esta semana que su plan para las finanzas públicas era "favorable en términos generales", pero carecía de plazos, una composición adecuada y era poco viable. Advirtieron que De la Espriella "no contará con el respaldo del Congreso para implementar medidas de ajuste fiscal significativas".

Si bien algunos consideran descabellado el objetivo de De la Espriella de reducir el tamaño del Estado en un 4%, otros afirman que su intención general de recortar el gasto es suficiente para respaldar la confianza del mercado.

“La expectativa del mercado es que (De la Espriella) será mucho más prudente en materia fiscal”, dijo Viktor Szabo, director de inversiones de Aberdeen, y agregó que el repunte de los bonos se debía tanto a esto como a las menores posibilidades de una victoria para Cepeda, lo que podría conducir a un mayor deterioro fiscal.