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SpaceX, la empresa de Elon Musk, asigna una participación récord a inversionistas minoristas en su mega apertura bursátil

Hasta una cuarta parte de los US$ 75.000 millones que la compañía lanzará en bolsa se reservará para inversionistas individuales.

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 06:00 hrs.

SpaceX apertura a bolsa espacio tecnología Musk nasdaq Acciones
<p>El hombre más rico del mundo quiere situar a los pequeños accionistas en el centro de la propiedad del grupo de cohetes y satélites.</p>

El hombre más rico del mundo quiere situar a los pequeños accionistas en el centro de la propiedad del grupo de cohetes y satélites.

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