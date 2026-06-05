SpaceX, la empresa de Elon Musk, asigna una participación récord a inversionistas minoristas en su mega apertura bursátil

El hombre más rico del mundo quiere situar a los pequeños accionistas en el centro de la propiedad del grupo de cohetes y satélites.

Hasta una cuarta parte de los US$ 75.000 millones que la compañía lanzará en bolsa se reservará para inversionistas individuales.

SpaceX está preparando la mayor asignación a inversionistas minoristas jamás realizada en una salida a bolsa de una megacapitalización, con Elon Musk buscando reservar hasta una cuarta parte de los US$ 75.000 millones de la oferta pública inicial de la compañía para inversionistas individuales.

Según fuentes cercanas a la operación, el multimillonario CEO quiere situar a los pequeños accionistas en el centro de la propiedad del grupo de cohetes y satélites desde el principio, reflejando su preferencia de larga data por los inversionistas minoristas frente a las instituciones de Wall Street.

"La filosofía de Elon se basa en el acceso amplio, por eso quiere incluir a los inversionistas retail", dijo una de las fuentes.

Ninguna salida a bolsa anterior había combinado una empresa del perfil de SpaceX con una persona del alcance de Musk. El hombre más rico del mundo promociona sus negocios ante 240 millones de seguidores en X, mientras que los lanzamientos de Starship han convertido a la compañía en uno de los grupos privados más reconocibles del mundo.

En las salidas a bolsa de grandes capitalizaciones, los inversores minoristas han recibido históricamente entre el 5% y el 10% de las acciones ofrecidas. La asignación es lo suficientemente significativa como para que SpaceX haya tomado la medida inusual de nombrar a las cinco corredoras de bolsa en línea que distribuyen acciones en su folleto informativo.

La compañía también añadió una advertencia sobre riesgos, indicando que la participación de inversores minoristas podría generar volatilidad en las operaciones. Reuters informó previamente que hasta el 30% de las acciones podrían destinarse a inversores minoristas. La asignación final para este segmento aún no se ha definido y dependerá en parte de la demanda, según fuentes cercanas a la operación.

Sitio web para mega apertura

El nuevo sitio web de la salida a bolsa de SpaceX, lanzado el jueves, destaca la importancia de la participación de inversionistas minoristas y dirige a inversores de todo el mundo a plataformas de corretaje como SoFi, Robinhood, E*Trade, Schwab y Fidelity, donde pueden suscribir acciones.

"En el pasado, la participación de inversionistas minoristas no se debía a la falta de demanda, sino a la falta de oferta por parte del emisor", afirmó Anthony Noto, director ejecutivo de la superaplicación financiera SoFi. "Los inversores minoristas se han visto, en cierto modo, condicionados a no participar por falta de acceso".

Noto añadió que los emisores están empezando a reconocer que los inversores minoristas merecen más que una "asignación simbólica" en una salida a bolsa, ya que representan una "fuente significativa de demanda y capital".

Las cinco plataformas en línea aceptarán pedidos de inversores comunes y enviarán datos diarios de la demanda a los suscriptores de SpaceX, incluido Bank of America, que gestiona la parte minorista estadounidense de la oferta.

Absorber US$ 20.000 millones o más en acciones de SpaceX debería ser manejable para las cinco corredurías digitales, cuyas plataformas gestionan en conjunto más de US$ 10 billones en activos de clientes autogestionados.

Los operadores intradía se han convertido en una fuerza poderosa en los mercados de renta variable estadounidenses en los últimos años, invirtiendo masivamente en acciones meme, opciones cada vez más a corto plazo y fondos cotizados apalancados, a medida que el S&P 500 y el Nasdaq Composite, con gran peso del sector tecnológico, han alcanzado una serie de máximos históricos.

"Los inversores minoristas son los nuevos fijadores de precios en el mercado", afirmó Scott Rubner, jefe de estrategia de renta variable y derivados de renta variable de Citadel Securities, en una nota esta semana.

Muchos se reúnen en el foro WallStreetBets de Reddit, donde las publicaciones recientes de operadores intradía han oscilado entre el temor a quedarse con las manos vacías cuando los directivos de SpaceX vendan sus acciones y el temor, igualmente fuerte, a perderse la operación por completo.