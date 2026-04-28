Expresidente Boric se incorpora al Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

El orgnismo fue creado con el propósito de generar un espacio de debate y reflexión apartidario, cuyo punto de encuentro es el desarrollo de la infraestructura pública como palanca para el crecimiento económico y la calidad de vida de las personas.

En lo que se ha convertido en el tiempo en una verdadera tradición, el expresidente Gabriel Boric Font se incorporó al Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), organismo creado en el año 2013, que actúa como un espacio de debate y reflexión sobre el desarrollo de la infraestructura, encabezado actualmente por el exmandatario Eduardo Frei.

Desde la institución se anunció este martes la incorporación del exmandatario, como nuevo consejero de la instancia, “sumándose así a una tradición consolidada que reúne a los exmandatarios del país en torno al debate sobre el desarrollo de la infraestructura nacional”.

El proceso para la integración de Boric al CPI comenzó a gestarse hace varias semanas, cuando se le hizo la invitación; pero recién el 22 de abril, en un encuentro que se realizó en las oficinas del exjefe de Estado en pleno Barrio Bellavista, hasta donde llegó el director ejecutivo del consejo, se concretó el ingreso del primero a la institución.

Esta práctica tiene larga data en el CPI y los exjefes de Estado Ricardo Lagos, Eduardo Frei Ruiz- Tagle, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera forman o han formado parte del consejo, en calidad de consejeros.

Espacio de “debate y reflexión”

“Contar con la experiencia y la visión de quienes condujeron el país es un aporte invaluable para una institución como la nuestra. Los expresidentes conocen de primera mano los desafíos que enfrenta Chile en materia de infraestructura y sus miradas enriquecen el debate que llevamos adelante, con una perspectiva de largo plazo y sentido de Estado”, destacó Cruz.

La instancia, además de los exmandatarios, está integrada por exministros de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Hacienda y Economía; exsubsecretarios; representantes de universidades, gremios y empresas; y profesionales de reconocida trayectoria.

El CPI fue creado en 2013 con el propósito de generar un espacio de debate y reflexión apartidario, cuyo punto de encuentro es el desarrollo de la infraestructura pública como palanca para el crecimiento económico y la calidad de vida de las personas.