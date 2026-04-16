Asociación de Aseguradores respalda plan de reactivación del gobierno: "Las medidas dadas a conocer apuntan en la dirección correcta"

El presidente del gremio, Alejandro Alzérreca, sostuvo que el anuncio del Presidente José Antonio Kast contiene "elementos clave para avanzar en mayor bienestar y oportunidades para las personas".

Otro gremio nacional se sumó al respaldo al plan de reactivación del gobierno, dado a conocer este miércoles en la noche en cadena nacional por el Presidente José Antonio Kast. En esta ocasión, fue el presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Alejandro Alzérreca, quien valoró el anunciado proyecto de ley.

“Desde la Asociación de Aseguradores de Chile valoramos el Plan de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social anunciado por el gobierno, en un contexto en que el país enfrenta desafíos relevantes en materia de crecimiento, empleo y dinamismo económico", indicó el representante gremial a través de un comunicado.

"Creemos que las medidas dadas a conocer apuntan en la dirección correcta, al poner el foco en retomar la senda del crecimiento sostenido, fortalecer el empleo formal y generar condiciones de mayor certeza para la inversión, elementos clave para avanzar en mayor bienestar y oportunidades para las personas", agregó.

Alzérreca cerró mostrando la disposición de la AACH para colaborar con las autoridades en las materias de la futura iniciativa legal.