Mundo empresarial valora anuncios y pide al Congreso tramitar propuestas con celeridad

De forma transversal hubo un espaldarazo a los anuncios. Sin embargo, desde la Multigremial Nacional de Emprendedores cuestionaron que a las PYME no se les baje la tasa impositiva.

Una positiva valoración tuvo el Plan de Reconstrucción anunciado este miércoles por el presidente José Antonio Kast.

Para la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, las medidas anunciadas están en línea con la necesidad de reactivar la economía, en especial, las medidas orientadas a la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración del sistema tributario.

"Ambas contribuyen a mejorar la competitividad del país, equiparando condiciones con economías similares y generando incentivos concretos para la inversión. Esto impactará en empresas de distintos tamaños, entre ellas, más de 100 mil PYME y en toda la cadena productiva. Avanzar en esta materia es clave para dinamizar la actividad, fortalecer el mercado de capitales y generar más empleo", dijo Jiménez.

Para ella, además, y en materia laboral, el crédito tributario al empleo es una señal positiva, "al focalizarse en trabajadores de menores ingresos y en las pymes, y fomentando la formalización".



En una línea similar, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, dijo que desde el gremio industrial "valoramos que el Plan de Reconstrucción vuelva a poner el crecimiento como eje de la agenda país, porque hoy no es opcional, es urgente. Establecer una clara meta de volver a crecer al 4% es reconocer que sin inversión ni empleo formal no hay progreso social sostenible”.

Desde su mirada, lo anunciado pone el foco en “certeza y estabilidad regulatoria, competitividad tributaria, empleo formal y responsabilidad fiscal apunta en la dirección correcta”, por ello, hicieron un llamado al Congreso a tramitar el ema con celeridad.

“El llamado es muy claro: necesitamos que el Congreso tramite este plan con sentido de urgencia. El crecimiento no es un número, es lo que permite generar oportunidades, mejores empleos y mayor bienestar para las personas”, dijo Navarro.

Quien también valoró los anuncios fue José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional del Comercio. Desde su perspectiva, el plan incorpora medidas que apuntan a reactivar la inversión y el empleo formal.

En esa línea, para él, avanzar en un subsidio al empleo formal puede ser una herramienta relevante, “considerando que, para muchas empresas, especialmente las de menor tamaño, formalizarse sigue siendo caro y complejo”.

Desde su mirada, un instrumento de este tipo “puede ayudar, siempre que sea simple, transitorio, focalizado y esté orientado a generar nuevos puestos de trabajo y no solo a subsidiar relaciones laborales ya existentes”.

Desde la construcción, Alfredo Echavarría, presidente de la CChC, los anuncios del Presidente Kast “apuntan en la dirección correcta, al buscar reactivar la economía en el corto plazo, y mejorar los niveles de inversión. Ambos elementos fundamentales para volver a crecer”.

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En lo que respecta a las medidas vinculadas al sector construcción y vivienda, Echavarría estima que podrían tener un impacto positivo “si contienen los elementos necesarios y si se tramita de manera rápida, entregando certezas que no afecten las decisiones de inversión ni de compra”.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), destacaron el énfasis en fortalecer la competitividad tributaria. No fue lo único, el presidente del gremio, Antonio Walker, también destacó que “la seguridad sigue siendo la principal urgencia para el mundo rural. Sin seguridad, la inversión y el desarrollo se ven directamente afectados. Esperamos avances visibles en el corto plazo”.

El presidente de Icare, Holger Paulmann, también se pronunció sobre los anuncios.

Desde su mirada, los anuncios reflejan la voluntad de las autoridades “de escuchar y construir acuerdos. Parte de estas iniciativas no formaban parte de la agenda original del Presidente Kast, y su incorporación responde al diálogo y al aporte de diversos sectores, lo que constituye una señal positiva que valoramos”.

Así, desde Icare, planteó que esperan que “la tramitación legislativa de estas iniciativas se desarrolle con agilidad, con foco en el bien del país, en la evidencia técnica y en la necesidad urgente de retomar una agenda de desarrollo y progreso que beneficie a todos los habitantes de Chile”.

Desde la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, Asimet, también valoraron los anuncios. “Las medidas tributarias anunciadas por el Gobierno en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional, particularmente la reintegración del sistema tributario, la reducción gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23% entre 2028 y 2030, y la fórmula que permitirá retirar saldos para incentivar la inversión y aumentar la actividad económica”.

En una vereda contraria, desde la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, dijo que al dejar fuera el compromiso de mantener de forma permanente el impuesto de primera categoría en 12,5% para las PYME, "en la práctica se le está bajando el impuesto 4 puntos a las grandes empresas mientras que se le sube a las PYME a 10,5% al año 2030. Esta fue promesa de campaña del ministro de Hacienda y resulta inexplicable que se termine castigando a quienes tienen menor escala, menor acceso a financiamiento y mayor fragilidad operativa".