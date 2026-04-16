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Mundo empresarial valora anuncios y pide al Congreso tramitar propuestas con celeridad

De forma transversal hubo un espaldarazo a los anuncios. Sin embargo, desde la Multigremial Nacional de Emprendedores cuestionaron que a las PYME no se les baje la tasa impositiva.

Por: Carolina León

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 22:20 hrs.

Carolina León reforma tributaria impuestos gobierno Kast
<p>Mundo empresarial valora anuncios y pide al Congreso tramitar propuestas con celeridad</p>

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