Sonda oficializa llegada de Catalina Mertz y Holger Paulmann a su directorio
En su junta anual de accionistas, desde la compañía afirmaron que planean seguir invirtiendo en proyectos públicos de digitalización en la región, con foco en Brasil, Colombia y México.
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Dos nuevos ingresos a la mesa de directorio y grandes inversiones para este 2026 fueron algunos de los temas abordados este miércoles en la junta de accionistas de la compañía de tecnología Sonda.
En la instancia, se escogió a sus próximos directivos de forma unánime, saliendo electos de los hermanos Rosario y Andrés Navarro Betteley (ligados a la familia controladora), Enrique Bone, Ingo Ploger, Jaqueline Saquel, Alberto Eguiguren, y José Orlandini.
Tal como ya se había anticipado, en reemplazo de los directivos Rafael Osorio y Carlos Hurtado, se sumaron al grupo Catalina Mertz, gerenta general de Invercap; y Holger Paulamn Mast, actual presidente de Icare y de SKY Airline.
En cuanto a lo que depara para el año 2026, una vez terminado el encuentro, José Orlandini, presidente, y Marcelo Castiglione, gerente general de la tecnológica, afirmaron que desde la compañía quieren aumentar propuesta de valor hacia la industria en temas de “movilidad, seguridad y digitalización hacia el ciudadano”.
En inversión, el gerente afirmó que contemplan una cartera de proyectos que involucrará un Capex para los próximos dos o tres años de unos US$ 200 millones con foco en mercados “apuesta” como Brasil, Colombia y México, “en donde la demanda de digitalización es muy alta”.
En el caso de Chile, desglosaron, hoy tienen concentrado cerca de un tercio de su negocio, con unos US$ 1.500 millones en ingresos.
En esta línea, afirmaron que desean seguir con fuerza en la “industria pública”, participando de concursos y licitaciones, como la recientemente adjudicada al consorcio Novamobility (que la compañía integra junto a INEO Systans) para gestionar la flota de buses RED en Santiago, proyecto que contempla una inversión de US$ 162 millones.
Sobre los cuestionamientos surgidos por el consorcio Mobility Solutions Alliance –que alega que la licitación se “fue realizada a partir de información inexacta, errónea”–, Castiglione afirmó que estos procesos son “detallistas y rigurosos”, donde se “hacen todos estos análisis en forma previa y los demás están en derecho de hacer los reclamos pertinentes”.
Consultado sobre expectativas del nuevo gobierno, Orlandini afirmó que “es más proinversión” y que desde Sonda lo miran con buenos ojos. En una mirada más macro, explicó que hoy en América los “gobiernos de las distintas tendencias se ha retomado la necesidad de crecimiento económico y yo creo que hoy día está en la agenda, cosa que hace probablemente cinco años no estaba”.
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