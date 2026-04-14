Sonda destaca su diversidad tecnológica: desde tobilleras para presos a sistema de pago
“América Latina profundizará con aún más fuerza la transformación digital en sectores como transporte, salud, servicios financieros y gobierno”, dijo el presidente del directorio.
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Mientras muchas industrias están desafiadas por el cambio tecnológico, la chilena Sonda ve en él una oportunidad. “Estamos convencidos de que América Latina profundizará con aún más fuerza la transformación digital en sectores como transporte, salud, servicios financieros y gobierno. Sonda se encuentra sólidamente posicionada para ser un actor relevante en este proceso”, sostuvo José Orlandini, presidente de la compañía.
En su carta a los accionistas, reseñó que “el volumen de negocios cerrados durante el año 2025 ascendió a US$ 1.746 millones, con un crecimiento de 8,4 %, mientras que el pipeline de oportunidades alcanzó US$ 6.026 millones, un 13,6 % superior al cierre de 2024”.
Orlandini hizo ver la diversidad geográfica y industrias de los proyectos adjudicados. En ese sentido, destacó la operación de la plataforma tecnológica para el Administrador de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa; la actualización tecnológica del sistema de transporte público de Panamá; la adjudicación –actualmente en proceso de firma– de la implementación del sistema de pago del Teleférico Bicentenario en Santiago; las redes de comunicaciones de voz y datos en las instituciones públicas de Mato Grosso do Sul, en Brasil; y la provisión y operación de tobilleras electrónicas para Gendarmería de Chile.
“Todos ellos comparten un elemento común: son soluciones de alta complejidad tecnológica, con impacto masivo y relevancia estructural para el funcionamiento del Estado y la sociedad”, remarcó el presidente de Sonda.
La compañía ligada a la familia Navarro reveló que el foco del directorio de cara a este año será consolidar la especialización de la firma; fortalecer su eficiencia operativa y la disciplina financiera, resguardando márgenes y la generación de caja; y, por último, acelerar la incorporación de soluciones basadas en inteligencia artificial y analítica avanzada.
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