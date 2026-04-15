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Gonzalo Bofill llama a los privados a entrar de lleno en la discusión pública: "No hay mayor soberbia que pensar que el desempeño de las empresas puede desvincularse del destino del país"

Como todos los años, el presidente de Carozzi analizó el panorama político chileno en la memoria de Carozzi. Criticó el bajo crecimiento y los niveles de deuda del país, planteó que las reformas laborales han sido dañinas para el mercado e hizo una alerta por la violencia en establecimientos educacionales.

Por: Martín Baeza

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 09:20 hrs.

Martín Baeza
<p>Gonzalo Bofill llama a los privados a entrar de lleno en la discusión pública: "No hay mayor soberbia que pensar que el desempeño de las empresas puede desvincularse del destino del país"</p>

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