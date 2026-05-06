CCU reduce sus utilidades y advierte complejo escenario en Argentina

En cuanto a sus ingresos por ventas, la compañía registró un leve crecimiento del 0,2%.

Un resultado sólido en Chile, pero un consumo debilitado en Argentina junto con un contexto “particularmente difícil en el negocio del vino”. Así describió la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) su primer trimestre de 2026.

En sus resultados presentados este miércoles ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía parte del holding de Quiñenco registró ingresos por ventas apenas un 0,2% mayores a los registrados en 2025, alcanzando los $ 819.515 millones. Su Ebitda, en tanto, también registró un leve crecimiento del 0,1%, con $ 131.644 millones respecto del 2025 ($ 131.554 millones).

Sobre este último, la firma desglosó en su análisis razonado que “el sólido crecimiento del 13,7% en el Ebitda del Segmento de operación Chile fue compensado por las contracciones del 18,6% y el 50,1% en los Segmentos de operación de Negocios Internacionales y Vinos, respectivamente”.

Las utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora, sin embargo, mostraron una baja y registraron una caída del 6,8% durante el primer trimestre, con $ 53.856 millones.

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El escenario más complicado se vio en Argentina. Al respecto, la compañía dimensionó su impacto ilustrando que el segmento de operación de negocios internacionales sufrió una contracción de volumen del 1,7% , “explicado principalmente por Argentina, experimentando una baja de un digito medio en los volúmenes de la categoría de cervezas”. En el país vecino, enfatizó que “las operaciones de CCU están expuestas a un entorno regulatorio y macroeconómico volátil. El país ha enfrentado periodos de recesión, niveles elevados de inflación, devaluaciones cambiarias y altas tasas de interés, manteniendo la condición de economía hiperinflacionaria desde 2018”.

Hacia el final, la firma detalló que continuarán trabajando bajo su plan estratégico 2025-2027, que tiene como pilares la rentabilidad, crecimiento y sustentabilidad. Este, afirmó, “serán cruciales para enfrentar, con prudencia y confianza, el singular momento que vive la economía global producto de los conflictos geopolíticos, que han incrementado materialmente los costos de producción a nivel mundial, generando presiones inflacionarias".

"Nuestra compañía no está exenta de esos efectos, lo que nos obliga a actuar con cautela y desplegar nuestra resiliencia y capacidad de adaptación, para navegar este escenario de incertidumbre y volatilidad”, agregó.