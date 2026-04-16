Negocio de adquirencia de Bci extiende sus pérdidas en 2025 y accionistas inyectan $ 5.900 millones

Bci Pagos reportó pérdidas por $ 1.484 millones el año pasado superando las mermas del año anterior, que llegaron a $ 231 millones.

El negocio de adquirencia de Bci, denominado "Bci Pagos (Pagos y Servicios)" sigue registrando números rojos.

De acuerdo con los estados financieros de la compañía, al cierre de 2025, reportó una pérdida de $ 1.484 millones, superando ampliamente las pérdidas anotadas un año antes, esto es, $ 231 millones.

Debido a que la regulación no exige a este tipo de empresas el análisis de resultados que sí deben emitir las sociedades anónimas abiertas, en el caso de Bci Pagos solo se puede revisar la marcha del negocio en sus estados financieros.

Por ejemplo, en la línea de "ingreso neto por comisiones y servicios", obtuvo $ 2.660 millones, una cifra menor a lo anotado en 2024, cuando anotó $ 3.250 millones. Asimismo, la pérdida operacional cerró en 2025 en $ 2.037 millones, superando las pérdidas por este concepto que, en 2024, se ubicaron en $ 622 millones.

Los socios

Cabe mencionar que Bci Pagos (Pagos y Servicios) es una sociedad cuyo controlador es EMS Servicios de Pago S. de R.L. de C.V. con el 50,1% de las acciones, mientras que Bci ostenta el 49,9% de los títulos.

En marzo de 2023 hubo cambio de socios. EVO Payments, controladora indirecta de EMS Servicios de Pago S. de R.L. de C.V. , informó al mercado que vendió su operación a Global Payments.

La operación fue una adquisición indirecta de parte de Global Payments respecto del 100% de las acciones de EMS, sociedad que, a su vez, detenta de forma directa el 50,1% de Bci Pagos.

El 18 de diciembre del año pasado, en el marco de una junta extraordinaria de accionistas de Bci Pagos, se acordó aumentar el capital de la sociedad en $ 5.963 millones, mediante la emisión de 1.000 acciones de pago nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una. El plazo para la suscripción y pago de las 1.000 acciones del aumento de capital es de tres años.

El 22 de diciembre de 2025, Bci enteró su parte de la capitalización correspondiente a $ 2.975 millones, lo cual la sociedad registró como anticipo de aporte de capital por enterar. Mientras que el 2 de enero de 2026, EMS Servicios de Pago S. de R.L. de C.V. enteró su aporte por un monto de $ 2.987 millones.

"Estamos en un escalamiento comercial"

Bci Pagos envió una declaración a DF señalando que "estamos trabajando en una nueva etapa de escalamiento comercial a través de nuevos segmentos de clientes, lo que ha implicado inversiones adicionales para fortalecer nuestra propuesta de valor".

Este plan, indicó Bci Pagos, "contempló un aumento de capital, suscrito por ambos socios, que se tradujo en el fortalecimiento de los equipos comerciales y en nuevas capacidades de desarrollo de producto. Ello tuvo como resultado el lanzamiento de un nuevo POS, de un canal de ecommerce y nuevos productos para llegar a nuevos segmentos corporativos".

"Nuestro foco está en un acompañamiento más cercano a pymes y a empresas, que son un motor clave en esta etapa, y en una nueva fase de la alianza con Global Payments que combina capacidades globales con ejecución local para ampliar el soporte comercial y tecnológico. Por lo anterior, estamos convencidos que lograremos este 2026 las metas propuesta", concluyó.