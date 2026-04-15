Instacrops ampliará su portafolio de agentes de IA que operan por WhatsApp para el agro

La agtech chilena lanzará en mayo un asistente gratuito y a mediados de 2026, una plataforma para que los agricultores creen y desplieguen sus propios agentes personalizados.

En 2023, la agtech chilena Instacrops lanzó sus dos primeros agentes de inteligencia artificial (IA) para el agro, específicamente para estimar cosechas y contar las frutas, los que operaban a través de su plataforma. Sin embargo, en 2025, tras aplicar un estudio a sus 3.000 usuarios -productores agrícolas de Latinoamérica- detectaron que solo un 15% estaba utilizando la tecnología.

Para revertir esta situación, el CEO y fundador de Instacrops, Mario Bustamente, agregó una nueva capa de comunicación a través de WhatsApp para que los agricultores interactuaran por esta vía con los agentes. Y, en paralelo, ampliará su portafolio de agentes de IA con nuevos lanzamientos durante el primer semestre de este año. Entre ellos, una herramienta para que los propios agricultores puedan crear y personalizar los agentes de IA según sus necesidades.

La firma de tecnología para el agro fue fundada en 2015 y durante ocho años su desarrollo principal fue una solución tecnológica que combina Internet de las Cosas (IoT), sensores en los campos e imágenes satelitales, y que opera como una plataforma SaaS -de suscripción por servicios- para optimizar distintas tareas del mundo agrícola, como alertas de heladas, aplicaciones de nutrientes, planificación de programas fitosanitarios, entre otras.

Bustamante comentó que decidieron desarrollar agentes e incorporarlos a su solución tecnológica porque “tenemos una base de datos importante y a los productores les faltaba apoyo en la interpretación de la información y la toma de decisiones”.

Respecto de elegir WhatsApp como principal vía de comunicación con los agentes, señaló que “es un diferenciador clave, porque el 80% de los productores de la región se comunica y maneja su negocio por esa vía”.

La plataforma recopila datos de sensores e imágenes satelitales para convertir la información en recomendaciones, y los agentes asesoran a través de WhatsApp. “Estamos poniendo un asesor agrícola inteligente 24/7 a una fracción del costo”, señaló Bustamante.

Hoy la compañía -cuya matriz está en Estados Unidos- tiene clientes en Chile, Perú, México, Colombia, Uruguay y Guatemala, y este año inició su expansión en Argentina a través de un distribuidor local, con clientes como Westfalia, Copefrut y Dole en Chile, además de Greenland en Colombia y Nestlé en México.

Nuevos desarrollos

Bustamente dijo que hasta ahora han desarrollado tres agentes: InstaYield, para realizar estimaciones de la cosecha, “que ha bajado el margen de error del 15% a 20% promedio de la industria a 3%”; FruitTracker, que acelera el conteo de fruta en campo “hasta 10 veces” con visión computacional; e InstaDrop, para optimizar el riego, “que ha permitido reducciones de 15% en consumo de agua y energía”.

Señaló que decidieron seguir avanzando en el desarrollo de nuevos agentes porque “vimos, por un lado, que el mercado de los sensores está saturado y, por otro, que hay menos personas trabajando en el campo y es cada vez más caro. Nuestro desafío ahora es cómo llevar al campo una mano de obra digital y más barata”.

En mayo, Instacrops lanzará un agente -cuyo nombre está en definición- de descarga gratuita y uso transversal para agricultores que entregará recomendaciones a través de WhatsApp, por ejemplo, para poda, alerta de heladas o aplicación de nutrientes, sin necesidad de suscripción.

Además, Bustamante contó que tras adjudicarse un fondo de US$ 25 mil de Amazon Web Services (AWS), están desarrollando una plataforma -basada en la infraestructura de AWS- de creación de agentes.

El desarrollo está previsto para mitad de año y permitirá a los productores agrícolas crear sus propios agentes para tareas personalizadas, “por ejemplo, que puedan crear uno de flujo de caja o para analizar las cosechas o las podas”, explicó.