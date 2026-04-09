Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación

La empresa de Concepción, especializada en el desarrollo de proyectos para mandantes, argumenta que esta política desplaza a las familias hacia la periferia, aumenta los costos de transporte y la contaminación, y va contra la lógica de las ciudades inteligentes que deberían tender a concentrar los servicios.

En medio de un período complejo para la industria, Inmobiliaria Urbani ha estructurado un modelo de negocio distinto del tradicional que le ha permitido enfrentar los desafíos del mercado. Con asiento en Concepción, Región del Biobío, mantiene una cartera de 30 proyectos en el centro – sur del país, con transacciones anuales por entre US$ 100 millones y US$ 140 millones y un equipo de 69 colaboradores directos.

“Hoy tenemos la oferta inmobiliaria más grande del sur”, destaca su gerente y fundador, Claudio Basualto, que explica que a diferencia de los actores tradicionales del rubro, que requieren grandes espaldas financieras para la adquisición de terrenos y construcción, su compañía opera con un modelo donde 95% de su oferta pertenece a terceros.

“Nuestro modelo es especial porque desarrollamos para mandantes, como constructoras que buscan ingresar al mundo inmobiliario". Bajo este esquema, la empresa actúa como el brazo desarrollador, arquitectónico y comercial de socios estratégicos.

“En estos 16 años demostré que no era necesario tener un capital importante para convertirse en una empresa como la nuestra. Nos vemos muy grandes, pero no necesariamente somos de capitales grandes”.

Su portafolio incluye proyectos con subsidio habitacional desde las UF 1.400 hasta departamentos que alcanzan las UF 8 mil en ciudades como Santiago, Chillán, Los Ángeles, Concepción, Pucón y Puerto Montt, porque para Basualto una vivienda social debe tener los mismos estándares a una adquirida con crédito bancario.

Empresa B

Junto a la Constructora García de Concepción, con la que han construido más de 5 mil soluciones habitacionales, Urbani fue pionera en elevar el estándar de las viviendas que construye el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), incorporando ventanas termopanel y paneles solares en casas con subsidio, reduciendo los costos de la energía para las familias más vulnerables. “Fuimos los primeros en hacer una vivienda con eficiencia energética en Chile. Y de ahí cambió un poco el estándar del Serviu”.

Esta visión permitió a la inmobiliaria certificarse como Empresa B en 2017, siendo la primera del rubro en el país en adoptar un estándar que prioriza la sostenibilidad y el impacto social por sobre la maximización de utilidades a corto plazo. “Eso tuvo un impacto importante, hizo que el mercado reconociera estos productos de una manera diferente y aumentamos nuestra velocidad de venta”.

Estos valores permean su cultura corporativa. “En periodos críticos como la pandemia, mantuvimos la estructura (de trabajadores) porque entendemos que el beneficio debe ser para que el barco entero se financie", comenta.

Análisis sectorial

Respecto a la situación actual del mercado, Basualto advierte sobre los efectos de las restricciones en los planes reguladores de zonas céntricas como Concepción. El ejecutivo critica la tendencia a la “desdensificación”, argumentando que desplazar a las familias hacia la periferia aumenta los costos de transporte y la contaminación, contraviniendo la lógica de las ciudades inteligentes que deberían concentrar servicios.

Asimismo, identifica una brecha crítica en el acceso a la vivienda debido al estancamiento del sueldo real frente al alza de costos y normativas. En esa línea, plantea que las familias que antes calificaban para viviendas de sectores medios, hoy se ven obligadas a arrendar, lo que ha impulsado la entrada de inversionistas institucionales al mercado de casas.

"Antes teníamos una política de Estado con un norte claro; hoy, el desfase entre el costo de la vivienda y el sueldo real ha convertido el sueño de la casa propia en un problema de aritmética imposible".

Y apunta a cifras concretas. "Para comprar la misma casa que en 2019, una familia hoy necesita ganar $ 1 millón más, pero el salario real solo ha crecido 1%. Estamos desplazando a la clase media hacia el arriendo perpetuo”.