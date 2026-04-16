Quiroz revela otras medidas de plan de reactivación: se elimina el impuesto a las ganancias de capital, se termina la franquicia Sence y 6 mil cupos para incentivo al retiro de funcionarios públicos

El texto incluye que cuando se determine que un funcionario de alguno de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) incurrió en una licencia médica falsa, se proceda a su destitución o pérdida del cargo.

En una conferencia que duró más de 50 minutos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó este jueves más detalles del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación que el gobierno espera ingresar la próxima semana al Congreso, revelando que se pondrá fin al impuesto a las ganancias de capital para transacciones bursátiles y se termina la franquicia tributaria de capacitación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Quiroz explicó en detalle que la normativa consta de 43 artículos y cerca de 40 medidas, que espera revelar el costo del proyecto una vez que se ingrese y que su financiamiento se cubre en dos tercios producto de las medidas consideradas y el tercio restante con medidas de contención del gasto ajenas al proyecto.

Junto con reiterar la rebaja del impuesto corporativo para las empresas, la reintegración del sistema tributario, la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años, y la norma que establece la invariabilidad tributaria, el titular de Hacienda agregó algunos temas.

Así, el ministro anunció la eliminación del impuesto a las ganancias de capital para transacciones bursátiles, que hoy se gravan con una tasa de 10%. También anunció el fin de la franquicia tributaria para capacitación del Sence, que anualmente representa US$ 300 millones al año para el Estado, explicando que “era una buena medida, pero no ha tenido los resultados esperados y se ha prestado para abusos”.

Incentivo para retiros

El titular de Hacienda agregó que otra medida que formará parte del megaproyecto es el aumento de los cupos para el incentivo al retiro del sector público, pasando de los actuales 2 mil a 6 mil.

En gratuidad universitaria, junto a la moratoria transitoria de cuatro años anunciada para que nuevas instituciones de educación superior se sumen a ese mecanismo, el secretario de Estado informó que se establecerá un límite de años, no edad, para postular al beneficio de gratuidad. Es decir, se planteará que solo se podrá acceder a la gratuidad una persona por un total de 12 años, contados desde que egresa de la educación escolar.

Quiroz, que tuvo como asistentes a su conferencia a la directora de comunicaciones del Presidente José Antonio Kast, María Paz Fadel, y el director de la Secom, Felipe Costabal, también señaló que en materia de licencias médicas falsas habrá una innovación: cuando se determine que un funcionario de alguno de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) incurrió en una licencia médica falsa, se procederá a su destitución, término de contrato o cese del cargo para evitar definitivamente este tipo de conductas.

El titular de Hacienda también se refirió a las amenazas de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar el proyecto debido a la cantidad de normas ajenas a la idea matriz. Frente a esto sostuvo que “no tenemos inquietud por requerimiento al TC, hay una gran idea matriz que es la reconstrucción y reactivación”.

Respecto a las críticas de algunos partidos como el PDG por la falta de medidas para la clase media indicó que “todo este gran proyecto es en beneficio de la clase media, el mejor regalo es que haya empleo y crecimiento para vivir mejor y poder cumplir el sueño de comprarse una casa”.

Finalmente, el ministro se mostró abierto a seguir conversando con todos los partidos que lo deseen para ir construyendo apoyos a una norma considerada trascendental para el futuro de la administración Kast.