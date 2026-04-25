Kast sube el tono contra la oposición y el legado de Boric en medio del debate por el Plan de Reconstrucción
El Mandatario agradeció el respaldo oficialista en el Consejo General de RN y lanzó duras críticas a sus adversarios, en un contexto de tensiones políticas por la agenda económica y fiscal del Ejecutivo.
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