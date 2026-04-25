Kast sube el tono contra la oposición y el legado de Boric en medio del debate por el Plan de Reconstrucción

El Mandatario agradeció el respaldo oficialista en el Consejo General de RN y lanzó duras críticas a sus adversarios, en un contexto de tensiones políticas por la agenda económica y fiscal del Ejecutivo.

El presidente José Antonio Kast endureció su discurso frente a la oposición durante su intervención en el Consejo General de Renovación Nacional (RN), donde además valoró el respaldo del partido al proyecto de Ley de Reconstrucción impulsado por su administración.

En su intervención, el Mandatario destacó el apoyo político recibido. “Quiero agradecer el compromiso que ha tenido Renovación Nacional en este debate”, afirmó, subrayando la relevancia del respaldo oficialista para avanzar en una de las principales iniciativas del Ejecutivo.

Kast reiteró que el proyecto tiene un alcance estructural. “Este proyecto de reconstrucción apunta a lo fiscal, a lo institucional y a la reactivación económica”, señaló, en línea con los ejes que ha promovido su Gobierno, centrados en disciplina fiscal, crecimiento y generación de empleo.

Además, el jefe de Estado elevó el tono al referirse a sus adversarios políticos y al legado de la administración anterior. “Vienen a dar cátedra”, sostuvo, agregando que “ahora se juntan en Barcelona”, en alusión al foro Global Progressive Mobilisation, que reunió en Barcelona a más de 5.000 representantes y líderes de partidos opositores, mientras —según planteó— no contribuyen a resolver los problemas internos del país.

En esa línea, insistió en la necesidad de avanzar con mayor urgencia. “Chile no puede seguir esperando mientras algunos prefieren la crítica fácil en vez de aportar soluciones concretas”, afirmó.

El Mandatario también hizo un llamado a la colaboración política, aunque en un contexto de diferencias marcadas. “Vamos a necesitar la colaboración de todos para sacar adelante este proyecto y reactivar el país”, indicó.