Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Gobierno
Gobierno

Kast sube el tono contra la oposición y el legado de Boric en medio del debate por el Plan de Reconstrucción

El Mandatario agradeció el respaldo oficialista en el Consejo General de RN y lanzó duras críticas a sus adversarios, en un contexto de tensiones políticas por la agenda económica y fiscal del Ejecutivo.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 25 de abril de 2026 a las 14:50 hrs.

Kast José Antonio Kast Oposición RN Boric Gabriel Boric
<p>Kast sube el tono contra la oposición y el legado de Boric en medio del debate por el Plan de Reconstrucción</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

Klaus Schmidt-Hebbel: "Hay algo de déficit fiscal en un par de años con este proyecto de ley, pero eso se enmarca en una senda de ajuste global de las finanzas públicas”
2
Regiones

Cerezas chilenas: ante exceso de oferta en China productores de Maule se vuelcan a Brasil en busca de nuevos mercados para absorber la producción
3
DF MAS

Matte versus Luksic: ganan los Matte
4
Señal DF

“Altamente riesgoso para las finanzas públicas”: Andrea Repetto critica el proyecto de reconstrucción y apunta a quitar la invariabilidad tributaria
5
Señal DF

Acciones de empresas IPSA: las proyecciones a 12 meses
6
Señal DF

Las 46 concesiones por US$ 23 mil millones con las que el MOP busca reimpulsar el sector
7
DF MAS

El cuestionamiento que sacudió la junta del otro holding de la familia Angelini
8
Señal DF

Andrés Velasco deja el decanato de la School of Public Policy en LSE
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete