Dólar se dispara más de $ 10 en medio de fuertes pérdidas del cobre tras finalizada la visita de Trump a China

El cobre Comex caía 4,5% a US$ 6,32 la libra, mientras el rendimiento del Tesoro a 10 años superaba la marca sicológica de 4,5% por primera vez en un año, con lo que aumenta la ansiedad de un mercado que no ve un horizonte claro de resolución del conflicto en Medio Oriente.

El dólar abrió mucho más arriba este viernes, después de que la cumbre de dos días entre Donald Trump y Xi Jinping dejara a los mercados con gusto a poco, en momentos de auge inflacionario en Estados Unidos y escalada de tasas de interés que repercuten en commodities como el cobre.

La divisa subía $ 12,1 a $ 907 en la apertura, tras cerrar al alza este jueves en las pantallas de Bloomberg, viendo cómo el metal rojo ya se alejaba más de sus recientes máximos históricos.

El dollar index subía 0,4% a 99,2 puntos, un máximo de cinco semanas, el cobre Comex caía 4,5% a US$ 6,32 la libra y el futuro cotizado en Londres bajaba 3% a US$ 6,15. Esto, junto con la venta de otros metales como el oro (-2,1%) y la plata (-6,3%), mientras que el petróleo Brent subía 2,2% a US$ 108 por barril.

El rendimiento del Tesoro a 10 años saltaba 7,2 puntos base para sobrepasar la marca sicológica de 4,5% por primera vez en un año, y con ello aumenta la ansiedad de un mercado que no ve un horizonte claro de resolución del conflicto en Medio Oriente.

"Los precios del crudo vuelven a subir, lo que va a desestabilizar aún más los mercados de bonos soberanos, en un contexto en el que los temores inflacionarios se han intensificado esta semana tras los datos de inflación estadounidenses sobre las expectativas", escribió el head de Estudios en MUFG, Derek Halpenny.

Trump dijo que no instó a Xi a que ejerza presión sobre Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, aunque concordaron en que está en el interés de ambos. China se comprometió a comprar petróleo estadounidense, aseguró el republicano a Fox News, noticia que contribuía a las alzas del hidrocarburo.

"Las ganancias del dólar global se ven respaldadas por las crecientes expectativas de una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal, que recibieron un nuevo impulso esta semana tras la publicación de los datos económicos de EEUU", apuntó el director de ActivTrades, Ricardo Evangelista.

Los operadores están descontando más de un tercio de probabilidad de que la Fed suba las tasas en octubre, y sobre 60% de que esto ocurra en diciembre, dando por sentado que en el primer trimestre de 2027 el tipo oficial ya esté un peldaño más arriba.