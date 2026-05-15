Bolsa chilena abre en rojo y el IPSA se acerca a 10.300 por ventas globales frente a negativo panorama de inflación

El índice bajaba 1,4% y las acciones de SQM-B, Latam y Bci anotaban los peores retornos. En Wall Street, el Nasdaq perdía 1,7% y el S&P 500 retrocedía 1,2%, mientras que en Europa, el Euro Stoxx 50 caía 1,8%. Al cierre de Asia, el Nikkei se contrajo 2% y el Hang Seng se replegó 1,6%.

La bolsa chilena abrió con una profunda caída este viernes, en línea con la situación de todos los mercados bursátiles. La visita de Donald Trump a China no trajo anuncios que permitieran despejar la incertidumbre sobre la crisis del golfo Pérsico, y con ello las preocupaciones inflacionarias están al rojo vivo.

El S&P IPSA se hundía 1,4% a 10.334,31 puntos, después de que en la víspera lograra quebrar una racha de sesiones en rojo. Las acciones de SQM-B (-2,8%), Latam (-2,5%) y Bci (-2,3%) anotaban los peores desempeños de estos primeros negocios.

En Wall Street, que viene de niveles récord, el Nasdaq perdía 1,7%, el S&P 500 retrocedía 1,2% y el Dow Jones bajaba 0,8%. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 y el FTSE 100 de Londres caían 1,8%. Al cierre de Asia, el japonés Nikkei se contrajo 2%, el hongkonés Hang Seng cayó 1,6% y el CSI 300 de China continental bajó 1,1%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años escalaba 8,6 puntos base para superar la marca de 4,5% por primera vez en un año. El dólar global se fortalecía y materias primas como el cobre, la plata y el oro sufrían fuertes caídas en medio del auge de las tasas de interés. El petróleo Brent avanzaba 2,2% a US$ 108 por barril.

"Es en el mercado de bonos donde empiezan a sonar las alarmas. El petróleo ha vuelto a subir, mientras persiste el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, y se dan a conocer noticias sobre ataques y la incautación de buques en Omán y los Emiratos Árabes Unidos. El impacto ya se ha dejado sentir esta semana tras la publicación de dos datos de inflación muy elevados", escribió el head de mercados en Interactive Investor, Richard Hunter.

"Además, los consumidores no dan señales de reducir el gasto, mientras que las débiles subastas de bonos del Tesoro de esta semana podrían indicar que el interés de los inversionistas por esta clase de activo podría estar disminuyendo. En conjunto, estas señales apuntan a una economía en la que la respuesta tradicional sería un endurecimiento monetario, en contraposición a la flexibilización que el mercado había dado por hecho que sería la tónica de este año", continuó.