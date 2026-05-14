Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre levemente a la baja con mercados estables en medio de la visita de Trump a China

El tipo de cambio viene de cerrar este miércoles con una baja de casi $ 10 a mínimos de tres semanas, pues el intenso rally del cobre se sobrepuso al impacto de los altos precios al productor estadounidenses.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 08:39 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio peso chileno mercado cambiario divisas mercados internacionales Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Comisión de Hacienda aprueba corazón de la ley de reactivación: la rebaja del impuesto a las empresas y también la eliminación del tributo a las ganancias de capital en bolsa
2
Economía y Política

Instancia legislativa rechaza cambios a propiedad intelectual que habilitaban uso de obras protegidas para entrenar IA
3
Empresas

Codelco al rojo tras auditoría por producción: descargos de ejecutivos apuntarían a uso de norma interna que permite excepciones
4
Mercados

Filial de pagos de Banco de Chile estrena nuevo gerente general y exCEO arriba a Itaú
5
Empresas

Gustavo González y llegada de supermercados Cugat a Europa: “Existe un plan inicial de cuatro salas en Cataluña”
6
Empresas

Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa
7
Economía y Política

¿Queda más o menos atractiva para los extranjeros? Los cambios que aplicó Hacienda a la discutida invariabilidad tributaria
8
Empresas

Adiós a la telaraña: los plazos en que las telcos retirarán y reordenarán 66 mil cables a nivel nacional
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete