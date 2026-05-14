Dólar abre levemente a la baja con mercados estables en medio de la visita de Trump a China
El tipo de cambio viene de cerrar este miércoles con una baja de casi $ 10 a mínimos de tres semanas, pues el intenso rally del cobre se sobrepuso al impacto de los altos precios al productor estadounidenses.
Noticias destacadas
El dólar abrió a la baja este jueves en Chile, producto de la relativa calma que se está viendo en los mercados internacionales, atentos el desarrollo de la cumbre de dos días entre Donald Trump y Xi Jinping.
La divisa caía $ 2,5 hasta los $ 885,7 esta mañana, tras cerrar este miércoles con una baja de casi $ 10 a mínimos de tres semanas, pues el intenso rally del cobre se sobrepuso al impacto de los altos precios al productor estadounidenses.
El contrato Comex retrocedía 0,8% a US$ 6,63 por libra, devolviendo una parte de la escalada que a mitad de semana lo llevó a un máximo histórico de US$ 6,72. El crudo Brent perdía los US$ 105 por barril, las principales tasas de interés se relajaban y un indicador del dólar global no mostraba cambios relevantes.
"La falta de avances en las negociaciones sobre el Golfo Pérsico apuntaría a nuevas subidas del dólar global, pero gran parte de la atención de este jueves y mañana viernes se centrará en la visita de Trump a China", apuntó el estratega de divisas de ING, Francesco Pesole.
"Históricamente, las cumbres presenciales en las que participa el Presidente de EEUU suelen generar una avalancha de titulares conciliadores, lo que puede impulsar los activos de riesgo. En particular, cualquier indicio de que China podría desempeñar un papel más activo a la hora de presionar a Irán para que acepte un acuerdo de paz probablemente sería bien recibido", elaboró.
Recién publicadas, las ventas minoristas estadounidenses de abril subieron 0,5% mensual, en línea con los pronósticos y desde una serie anterior revisada ligeramente a la baja. Sin embargo, las mediciones que se centran en componentes más fijos tendieron a superar las estimaciones.
En tanto, las peticiones de subsidios por desempleo compensaron en parte las señales de resiliencia económica, dado que repuntaron por segunda semana consecutiva y, con 211 mil solicitudes, fueron mayores de lo esperado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Primus: SII amplía querella en contra de principales imputados por perjuicio fiscal de $ 5.400 millones
El organismo denunció subdeclaración de impuestos en contra de Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, y, en tres casos, omisión maliciosa de declaración de renta.
Presidente del TDLC endurece alerta por recortes presupuestarios: "El papel de Chile como referente en materia de competencia en la región se ve reducido"
En la Cuenta Pública de la entidad, Nicolás Rojas criticó que las restricciones "se han mantenido en el tiempo ya por tres gobiernos de distintos signos, poniendo en riesgo la fortaleza de la institucionalidad de defensa de la libre competencia".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete