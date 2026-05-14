Dólar abre levemente a la baja con mercados estables en medio de la visita de Trump a China

El tipo de cambio viene de cerrar este miércoles con una baja de casi $ 10 a mínimos de tres semanas, pues el intenso rally del cobre se sobrepuso al impacto de los altos precios al productor estadounidenses.

El dólar abrió a la baja este jueves en Chile, producto de la relativa calma que se está viendo en los mercados internacionales, atentos el desarrollo de la cumbre de dos días entre Donald Trump y Xi Jinping.

La divisa caía $ 2,5 hasta los $ 885,7 esta mañana, tras cerrar este miércoles con una baja de casi $ 10 a mínimos de tres semanas, pues el intenso rally del cobre se sobrepuso al impacto de los altos precios al productor estadounidenses.

El contrato Comex retrocedía 0,8% a US$ 6,63 por libra, devolviendo una parte de la escalada que a mitad de semana lo llevó a un máximo histórico de US$ 6,72. El crudo Brent perdía los US$ 105 por barril, las principales tasas de interés se relajaban y un indicador del dólar global no mostraba cambios relevantes.

"La falta de avances en las negociaciones sobre el Golfo Pérsico apuntaría a nuevas subidas del dólar global, pero gran parte de la atención de este jueves y mañana viernes se centrará en la visita de Trump a China", apuntó el estratega de divisas de ING, Francesco Pesole.

"Históricamente, las cumbres presenciales en las que participa el Presidente de EEUU suelen generar una avalancha de titulares conciliadores, lo que puede impulsar los activos de riesgo. En particular, cualquier indicio de que China podría desempeñar un papel más activo a la hora de presionar a Irán para que acepte un acuerdo de paz probablemente sería bien recibido", elaboró.

Recién publicadas, las ventas minoristas estadounidenses de abril subieron 0,5% mensual, en línea con los pronósticos y desde una serie anterior revisada ligeramente a la baja. Sin embargo, las mediciones que se centran en componentes más fijos tendieron a superar las estimaciones.

En tanto, las peticiones de subsidios por desempleo compensaron en parte las señales de resiliencia económica, dado que repuntaron por segunda semana consecutiva y, con 211 mil solicitudes, fueron mayores de lo esperado.