Trump anuncia que China acordó comprar 200 aviones a Boeing

El mercado esperaba un pacto por 300 aeronaves, por lo que la acción de la empresa cae casi 4% tras el anuncio del Presidente estadounidense.

China acordó comprar 200 aviones a Boeing, dijo el Presidente Donald Trump, en un acuerdo multimillonario que marcaría la primera adquisición de aviones comerciales fabricados en Estados Unidos por parte del país asiático en casi una década.

No está claro qué modelos están incluidos en el pedido de 200 aviones al que se refirió el mandatario en entrevista con Fox News. Se esperaba que aerolíneas chinas encargaran hasta 500 aviones 737 Max, además de algunos aviones de fuselaje ancho.

Las acciones de Boeing caen 3,8% a esta hora, encaminándose a su mayor baja en unos siete meses, luego de que Trump hiciera el anuncio.

Trump y el Presidente chino Xi Jinping se reúnen esta semana para abordar puntos de fricción entre las dos mayores economías del mundo, incluidos sanciones y barreras comerciales, además de la guerra en Irán.

Trump dijo que China acordó ordenar 200 aviones “grandes” de Boeing. “Boeing quería 150, consiguieron 200”, agregó.

Negociación de larga data

Para Boeing, el acuerdo pone fin a años de negociaciones con aerolíneas chinas y termina una prolongada sequía de pedidos en el segundo mayor mercado de aviación del mundo.

Reanudar las ventas a China ayudaría a la compañía a fortalecer sus finanzas en medio del proceso de recuperación corporativa liderado por el director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, quien forma parte de la delegación de Trump. También aseguraría a las aerolíneas chinas acceso a aviones fabricados en EEUU, en un contexto en que la demanda global por nuevos aviones supera la capacidad de producción de los fabricantes.

Un pedido de 200 aviones “es decepcionante para un mercado que esperaba 300 o más y detalles sobre los modelos”, dijo George Ferguson, analista de Bloomberg Intelligence. Hasta que el pedido sea confirmado por una aerolínea, “no ingresará al backlog firme y, en años anteriores, acuerdos del Gobierno chino para ventas de aviones no se concretaron”.

China solo ha realizado pedidos por 39 aviones Boeing en esta década, por lo que, si se concreta, esto podría marcar un retorno a las compras a Estados Unidos, agregó Ferguson.

China no anuncia un gran pedido a Boeing desde la última visita de Trump al país en 2017, y gran parte de ese acuerdo ya había sido informado previamente. Beijing suele ordenar aviones de Boeing y de su rival Airbus SE en grandes lotes y luego distribuirlos entre las aerolíneas estatales.

En enero de 2020, China se comprometió a comprar US$ 77 mil millones en bienes fabricados en EEUU, incluidos aviones, pero no cumplió la promesa luego de que la pandemia de Covid-19 desplomara los viajes aéreos.

Boeing terminó perdiendo el liderazgo de mercado en China frente a Airbus en medio de crecientes tensiones comerciales y la prolongada inmovilización del 737 Max. China fue el primer país en dejar en tierra el Max tras dos accidentes fatales y no permitió que volviera a operar hasta 2023, años después de que la Administración Federal de Aviación de EEUU autorizara nuevamente el modelo.

Desde julio de 2022, las principales aerolíneas chinas han ordenado o comprometido compras por cerca de 700 aviones Airbus, incluida una adquisición de 137 aeronaves por parte de China Southern Airlines Co. y una de sus subsidiarias anunciada en abril.

Aun así, Airbus no ha estado exenta de problemas en China. El mes pasado, el fabricante europeo dijo que retrasos administrativos en el país habían obstaculizado la entrega de cerca de 20 aviones, sin detallar los problemas.

China también desarrolló su propio avión rival del Airbus A320 y el Boeing 737, denominado C919. Aunque el C919 fabricado por Commercial Aircraft Corp. of China (Comac) ha conseguido más de 1.000 pedidos, principalmente de aerolíneas chinas, el aumento de producción y las entregas ha sido lento.