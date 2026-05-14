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Trump anuncia que China acordó comprar 200 aviones a Boeing

El mercado esperaba un pacto por 300 aeronaves, por lo que la acción de la empresa cae casi 4% tras el anuncio del Presidente estadounidense.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 13:05 hrs.

aviones aeroespacial China Trump Xi Jinping
<p>Trump anuncia que China acordó comprar 200 aviones a Boeing</p>

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