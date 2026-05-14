Estados Unidos y China discuten la creación de una “Junta de Inversiones” para asuntos no sensibles
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, detalló este jueves que una de las ideas es eliminar los aranceles sobre un intercambio comercial valorado en unos US$ 30 mil millones en aquellos sectores "cuya producción no buscamos relocalizar”.
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