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Xi aplaude los avances comerciales en la cumbre con Trump pero lanza una dura advertencia por desacuerdo sobre Taiwán

Las declaraciones del mandatario chino sentaron las bases para la "cumbre más importante de la historia", en palabras de Trump, tras una recepción llena de pompa en Beijing al inicio de la cita de dos días.

Por: Reuters

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 06:00 hrs.

Xi Jinping Trump China Estados Unidos guerra Guerra Comercial Taiwán
<p>Xi recibió a Trump en el imponente Gran Salón del Pueblo de Beijing. (Foto: Reuters)</p>

Xi recibió a Trump en el imponente Gran Salón del Pueblo de Beijing. (Foto: Reuters)

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