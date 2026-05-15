El encuentro de los Paulmann y los Mayne-Nicholls en la graduación de Berklee

Berklee College of Music es la prestigiosa escuela norteamericana donde se forman compositores, productores e ingenieros de sonido de medio mundo.

El sábado pasado, en el Agganis Arena de Boston, dos familias chilenas coincidieron en la misma graduación: la del Berklee College of Music, la prestigiosa escuela norteamericana donde se forman compositores, productores e ingenieros de sonido de medio mundo.

Por un lado, Heike Paulmann -hija del fallecido fundador de Cencosud, Horst Paulmann, y expresidenta del directorio del grupo- viajó hasta Massachusetts para ver titularse a dos de sus cuatro hijos. Lucas García-Huidobro recibió su diploma en Independent Recording and Production, mientras que su hermano León se graduó en Contemporary Writing and Production. Falta solo Agustín, el menor, que estudia Computer Science en la Universidad de Colorado-Boulder. El mayor, Martín, ya egresó de Business Administration en la misma universidad.

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Por el otro lado, Harold Mayne-Nicholls -excandidato presidencial y ex timonel de la ANFP- y su señora, Eugenia Fernández, presenciaron la graduación de su hijo Eric Mayne-Nicholls, titulado como Bachelor of Music con mención en Songwriting. Su instrumento principal es el bajo y su banda se llama Mother Sun and the Rainbow Band. “Less talk and more song” (menos charla y más canciones), dijeron en los discursos las autoridades presentes... y también se escuchó “The world needs your sounds!” (el mundo necesita sus sonidos!). Bravo, Eric!!”, publicó su mamá en Instagram.

La noche anterior, el viernes 8 de mayo, algunos de los graduados protagonizaron el tradicional Commencement Concert, esta vez bautizado All Night Long y dedicado a Jacob Collier, Vinnie Colaiuta y Jill Scott.