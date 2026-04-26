Susana Jiménez y proyecto de reactivación del gobierno: "Se hace cargo de un diagnóstico compartido y que está reflejado en los datos"
La representante gremial señaló que "el crecimiento económico es la única forma de que exista una convergencia fiscal duradera en el tiempo".
Noticias destacadas
La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, entregó sus primeras definiciones sobre el proyecto de reactivación que presentó el gobierno el miércoles pasado.
En general, la representante gremial respaldó la iniciativa y señaló que su orientación "es correcta, consistente con lo prometido, y coherente con lo que la ciudadanía ha manifestado que son sus prioridades".
"Es un proyecto que se hace cargo de un diagnóstico compartido y que está reflejado en los datos. Llevamos 10 años creciendo 2%. En la última década, la inversión prácticamente no ha crecido en términos reales y ese es el motor del crecimiento. Lo que refleja ese estancamiento es que si no se hace algo distinto, las perspectivas de crecimiento económico no van a cambiar. Se hace cargo también de un sentir ciudadano que ha priorizado en los últimos años el crecimiento, la creación de empleo", dijo en entrevista con La Tercera.
Baja de impuestos
Para la líder de la CPC, la principal medida de la reforma es la reducción del impuesto corporativo, desde el 27% actual a un 23%.
"Es una medida muy importante para volver a atraer inversión, generar más crecimiento, tener mayor financiamiento propio para reinvertir en las empresas. Esa sería la medida que yo tiendo a priorizar. Aun así, solamente bajar impuestos no va a generar ese punto de inflexión en el crecimiento económico; tiene que ir acompañado con las otras medidas", expresó.
En ese contexto, entró en el debate sobre si las medidas del proyecto que reducen los impuestos alcanzan a compensar los menores ingresos fiscales. En ese sentido, indicó que el crecimiento y la reducción de gasto comprometida por el Ejecutivo apuntan en esa dirección.
"El crecimiento económico es la única forma de que exista una convergencia fiscal duradera en el tiempo, porque genera más recaudación en el tiempo. Acá hay dos posibilidades: se mantiene la torta como está o se hace que crezca en el tiempo. Y cuando crece en el tiempo, crece para todos. Crece la proporción que va al fisco a través de los tributos y crece la que queda en las personas. Eso no tiene nombre ni apellido, no es para chicos ni para grandes, no es para un color político o el otro. Es simplemente hacer que las oportunidades de todos mejoren", comentó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Expertos y ANP alertan que artículo que suma una excepción a la Ley de Propiedad Intelectual afectará los derechos de autor de la prensa
El artículo 8° permitirá que terceros usen grandes volúmenes de datos -texto, sonido e imagen- sin pagar derechos de autor, siempre y cuando la actividad “no sea una explotación encubierta de las obras protegidas”.
El rol de los directores independientes en voz de Manola Sánchez (Bci), Rafael Fernández (SAAM) y Rafael Guilisasti (Concha y Toro)
Sostienen que hoy el foco está en el resguardo de conflictos de interés, su rol como complemento estratégico y la capacidad de enriquecer la discusión al interior del directorio.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete