Dueños de Concha y Toro salen a la compra de acciones de la viña en medio del rezago de sus precios en bolsa

La compañía informó recientemente una caída de ventas y resultados operacionales en sus estados financieros a marzo, pero Eduardo Guilisasti Gana aseguró que "estamos viendo mejores perspectivas para el segundo trimestre y mantenemos nuestra ruta de eficiencia y valor".

Miembros de los clanes Guilisasti y Larraín Santa María, los controladores de Viña Concha y Toro, han salido al mercado este mes a comprar acciones de la empresa.

Sara Guilisasti Gana se hizo este viernes con 175 mil acciones por las que desembolsó unos $ 150 millones, a título personal y mediante la sociedad San Bernardo Abad, según recientes datos de la Comisión para el Mercado Financiero.

El registro muestra que esto sigue a otros movimientos el jueves de la semana pasada, cuando su hermano y gerente general, Eduardo Guilisasti Gana, adquirió 950 mil papeles por más de $ 800 millones a través de la sociedad Tordillo.

Ese mismo jueves y también el viernes hubo una compra total de 150 mil títulos por casi $ 130 millones a manos de Inversiones y Asesorías Alcalá, una sociedad a nombre de Jorge Larraín Santa María y los hermanos Larraín León.

En conjunto, estas compras de más de $ 1.000 millones corresponden a una participación de 0,17% del patrimonio total.

Concha y Toro es la cuarta acción del S&P IPSA que más ha caído durante el año, al acumular un descenso de 15% en una serie ajustada por dividendos, y cotiza en sus menores niveles desde mediados de 2023.

La viña informó recientemente una caída de ventas y resultados operacionales en sus estados financieros a marzo, pero su CEO aseguró que "estamos viendo mejores perspectivas para el segundo trimestre y mantenemos nuestra ruta de eficiencia y valor".

La bodega prevé "crecimientos fuertes" para el resto de 2026 en América Latina, Europa, Asia y Canadá. "Estos mercados están respondiendo positivamente a nuestra estrategia de marcas premium y son la base de nuestra confianza para apuntar a un crecimiento de un dígito este año", aseguró.