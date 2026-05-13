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Invariabilidad tributaria de 20 años y mantener franquicia Sence para las PYME: Quiroz y la DC acercan posiciones en el proyecto misceláneo

Donde no habría posibilidad de avanzar es en materia de rebaja al impuesto corporativo, porque el Ejecutivo lo habría definido como un tema de principios.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 17:48 hrs.

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<p>Invariabilidad tributaria de 20 años y mantener franquicia Sence para las PYME: Quiroz y la DC acercan posiciones en el proyecto misceláneo</p>

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