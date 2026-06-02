Oposición y oficialismo protagonizan ácida disputa por proyecto misceláneo en el Senado

Pese a que los senadores opositores, liderados por la DC Yasna Provoste, sabían que era una pelea que no ganarían, insistieron en que la iniciativa, que se comienza a tramitar el miércoles en Hacienda, pasara por Constitución, Vivienda y Pesca.

Tal como se esperaba, en el Senado la oposición no estuvo dispuesta a dejarse pasar a llevar por el Ejecutivo en el segundo trámite del proyecto de reactivación económica, del que se dio cuenta este martes en la Sala de la corporación.

Pese a la resistencia del oficialismo, liderado en este plano por el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, quien estuvo dispuesto a que la iniciativa pase por las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados y como se acordó en reunión de comité de la Cámara Alta. Ello con el fin de frenar el entusiasmo opositor para que la medida transite por otras o, peor aún, se retome la exigencia de que se separe, como sugirieron algunos senadores.

Apenas si dio cuenta de la llegada del proyecto al Senado, comenzaron las palabras esencialmente de los representantes de la oposición y fue la jefa del comité unido -DC-PC-FA-FRVS e independientes-, Yasna Provoste (DC), quien abrió los fuegos. Tras leer el artículo de la Ley Orgánica del Congreso y del Reglamento del Senado, la senadora llamó a “respetar la institucionalidad” de la corporación y pidió que además de las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo, la iniciativa vaya a las de Constitución, Vivienda y Pesca.

Este martes se reunieron los dirigentes de oposición con los jefes de bancada de los senadores en Valparaíso, donde se refrendó el acuerdo de rechazar la idea de legislar.

El primero en intervenir en representación del oficialismo fue Squella, quien recordó que este mismo debate se produjo en la Cámara y que es necesario aprobar el proyecto cuanto antes para que se avance en la reconstrucción que están esperando los afectados. Y se mostró disponible a avanzar en la fórmula aplicada en la Cámara, respecto de que la iniciativa pase por las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, como se acordó en comité el 28 de mayo.

Después de un debate de más de una hora, finalmente se votó la solicitud de la oposición y con la ausencia de senadores de ambos sectores, se impuso el oficialismo con 24 votos en contra de que el proyecto pase por más comisiones que las acordadas y 21 votos a favor de la oposición. Aunque estos últimos estaban preparados para este resultado, ya que el acuerdo de comité también se votó y el sector perdió, pero el comentario es el que “debíamos dar la pelea política”.

De tal manera que la iniciativa se comenzará a discutir este miércoles en Hacienda, cuando esta instancia la despache en general, pasará a la Sala para ser votada; si se aprueba la idea de legislar, vuelve a Hacienda en particular y luego a Trabajo y Medio Ambiente, en ese orden.

Reunión de la oposición

Por otro lado, este martes se reunieron los dirigentes de oposición con los jefes de bancada de los senadores del sector, en la sede del Congreso en Valparaíso, donde se refrendó el acuerdo de rechazar la idea de legislar del proyecto misceláneo. Algunos de los presentes en la cita, celebran que en el encuentro se restablecieron las confianzas que se habían roto en la Cámara Alta, luego que el Socialismo Democrático (SD) sellara un acuerdo administrativo con el oficialismo.

Tanto es así, que además se acordó la realización de otras dos reuniones para analizar la iniciativa del gobierno, sus efectos y derivadas; y la estrategia a seguir: el lunes, en la sede del Congreso en Santiago, con alcaldes; y, el martes próximo en Valparaíso con los mismos que participaron hoy, entre los que se encontraban los presidentes del PS, senadora Paulina Vodanovic; del PPD, diputado Raúl Soto; del PC, Lautaro Carmona; además de la jefa del Comité Unido, senadora Yasna Provoste (DC); el jefe de la bancada de senadores socialistas, Juan Luis Castro, entre otros.

Esto en un escenario en que las negociaciones formales no se han iniciado aún, según sostienen desde la oposición, pero en el SD están convencidos de que serán los primeros en ser abordados, ya que el gobierno no ha ocultado su desinterés por conversar con el Frente Amplio y el Partido Comunista, lo que dejaría fuera también al resto de senadores que integra el Comité Unido, como la DC.