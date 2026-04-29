Alvarado asume control de daños en medio de polémica por recortes: se reúne con Irarrázaval, Quiroz y director de Dipres para ordenar discurso

Trascendió que en la cita no hubo espacio para recriminaciones, pero sí el compromiso de buscar una mejor coordinación y encausar un relato que dé cuenta que los ajustes presupuestarios no van a implicar reducción de beneficios.

La polémica por los recortes del gasto público, que podrían terminar tocando algunos beneficios sociales, caló hondo en el corazón del gobierno: el Palacio de La Moneda.

Todo esto en momentos en que aumentan los cuestionamientos al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por el oficio enviado la semana pasada a una serie de ministerios con recomendaciones de "descontinuar" algunas iniciativas, en busca de generar ahorros por US$ 6.000 millones este año. En esa categoría entró, por ejemplo, la Pensión Garantizada Universal (PGU), pese a que en campaña el hoy Presidente, José Antonio Kast, había dicho que no recortaría prestaciones sociales y lanzó una campaña denominada "Te amo PGU".}

El mismo Quiroz intentó contener la polémica este miércoles tras participar de la junta de accionistas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP): "Quiero decir con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas: aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno en absoluto. Lo único que estamos haciendo en todos los casos es buscar eficiencia y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social o el malgasto".

En este contexto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, dio un paso al frente para buscar ordenar el discurso del gobierno y las actuaciones de los principales actores involucrados en las medidas de recortes, que han provocado una serie de críticas por parte de la oposición y también en parte del oficialismo debido a lo confuso del lenguaje ocupado y que ha llevado incluso al Presidente a tener que dar explicaciones asegurando que no se van a recortar beneficios sociales.

El jefe de gabinete convocó este miércoles a su oficina a una reunión -que se prolongó por una hora- a la que asistieron el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el director de Presupuestos, José Pablo Gómez; y el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

Se trató de una reunión muy tensa, en la que según uno de los asistentes, no hubo espacio para recriminaciones, pero sí el compromiso de buscar una mejor coordinación y encauzar un relato que dé cuenta que los recortes no van a implicar reducción de beneficios o prestaciones sociales que hoy se entregan a la ciudadanía.

Lo anterior busca evitar tener que salir a explicar todos los días lo que hace el gobierno en una suerte reacción defensiva.

Alvarado también solicitó tener un mayor control de la agenda, para lo cual instruyó como jefe de gabinete tener más consideraciones políticas respecto a los lineamientos de los recortes y no solamente una mirada técnica.

Terminado el encuentro, Gómez y Poduje abandonaron la sede de gobierno sin hacer declaraciones, mientras que Irarrázaval y Quiroz, que se han hecho muy amigos desde la campaña presidencial, luego del encuentro se reunieron por algunos minutos en el segundo piso en la oficina del jefe de asesores del Presidente. Al cabo de un rato Quiroz abandonó la sede del gobierno junto a sus escoltas rumbo a Teatinos 120.

Irarrázaval ha sido el blanco de las críticas del presidente del partido Republicano, senador Arturo Squella, quien le solicitó por la prensa evitar los errores comunicacionales debido a los recortes y otras medidas que han implicado una nueva baja en las encuestas del gobierno a menos de dos meses de asumir el mandato.

En tanto, desde el entorno de Alvarado señalan que se trató de una reunión en el marco de mejorar la gestión y coordinación entre los ministerios en un área tan delicada como son las materias relacionadas con los beneficios sociales, donde hay un compromiso de campaña de avanzar en recortes, pero no afectar derechos sociales.