El llamado de Kast en seminario de BTG Pactual: “Decídanse a invertir acá, hoy la prioridad uno es dar empleo y el resto es música”

El mandatario indicó que “la conversación pública hoy está llena de ruidos y opiniones que se ven como certezas de aquellas personas que nos llevaron a la situación actual con crecimiento estancado en 2%”.

Ante un salón con cerca de 900 personas en el marco del seminario de BTG Pactual Latin Forus 2026, el Presidente José Antonio Kast, realizó una llamado a los privados a tener confianza en Chile y dinamizar proyectos.

“Decídanse a invertir acá", dijo el mandatario. "Hoy la prioridad uno es dar empleo y el resto es música como decía el expresidente Ricardo Lagos. Chile puede crecer a más del 2%”.

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El mandatario participó en el evento luego de firmar el proyecto de ley de reconstrucción y aprovechó de destacar algunos elementos de esa normativa como la repatriación de capitales. Afirmó que el proyecto “es fundamental recuperar la competitividad tributaria” y para eso se reducirá el impuesto corporativo.

Destacó también la invariabilidad tributaria porque “en últimos años hemos tenido 7 reformas tributarias . Nadie quiere invertir y no saber lo que tiene que pagar”. Agregó la exención del IVA a construcción y otras medidas para que exista más empleo porque “no hay mejor política social que pleno empleo”.

También mencionó la “reconstrucción fiscal donde planteamos no un ajuste ideológico sino que estructural para buscar una mejor calidad de vida de todos . Si no controlamos el gasto social no vamos a poder financiar en el futuro los derechos sociales”.

El mandatario también instó al parlamento a dialogar y a la oposición a no cerrarse al debate antes de conocer el detalle de las medidas “esperamos un debate con altura de miras y no eslogans”.

Indicó que “la conversación pública hoy está llena de ruidos y opiniones que se ven como certezas de aquellas personas que nos llevaron a la situación actual con crecimiento estancado en 2% y desempleo de 800 mil personas”.

Sostuvo que “sé que hay gente inquieta y nerviosos porque ven que nosotros tomamos decisiones como alza de combustibles, pero todo pasa por más endeudamiento” y reconoció que “era evidente el golpe en la ciudadanía pero las decisiones no son por el aplauso fácil, hay que hablar con la verdad y eso se había olvidado en Chile y no rendirse a las encuestas”.

Recordó que “hace 12 años se prometió una reforma tributaria que iba a recaudar más y dar el salto al desarrollo e incluso el ministro de Hacienda de la época decía júzguenme por los resultados y esa foto de una portada la tengo enmarcada”.

Cuando estaba mencionando que se está realizando una auditoría en todo el estado, indicó que “tuve una reunión con auditores en La Moneda, no con mis amigos”, generando risas entre los asistentes en relación al bullado almuerzo con 60 excompañeros de la universidad.

Sobre el tema indicó que “No lo voy a volver a hacer, pero sale más barato que ir a otro lado a comerse un sandwich; solo en movilizar la seguridad es más costoso” y acotó que quizás “vamos a sacar decreto para ocupar solo las tres habitaciones”, en las que reside en la sede de gobierno junto a su esposa Pía Adriasola.