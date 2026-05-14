Tesla inaugura en Concepción su primera tienda en regiones y anuncia un tercer local en Santiago para agosto

El gerente general de Tesla en Chile, Agustín Amoretti, adelantó que dentro de un par de meses habilitarán su avanzado sistema de conducción autónoma (FSD), convirtiendo al país en el primero de Sudamérica en operar esta tecnología.

La multinacional estadounidense Tesla inauguró en Concepción su primera sucursal en regiones. Ubicada en el sector Autoplaza de Mall Plaza Trébol, el local de 150 metros cuadrados, representa el primer paso de la compañía para captar el dinamismo económico del sur de Chile, sumado a una fuerte inversión en infraestructura y conectividad en ruta.

La decisión de abrirse al mercado local responde al peso comercial y demográfico de la zona. Agustín Amoretti, gerente general de Tesla en Chile, destacó el rol de la región dentro de la estrategia de expansión de la compañía. "La región (del Biobío) es la segunda a nivel nacional en términos de población y en el número de ventas de vehículos. Concentra 9% de las ventas del país", detalló el ejecutivo, añadiendo que tras el asentamiento inicial en Santiago, donde proyectan la apertura de un tercer local para agosto, avanzar hacia el Biobío era "el siguiente paso natural".

Red de “supercargadores”

En línea con el desarrollo logístico e industrial de la zona centro - sur, la apertura comercial de Tesla en Concepción, viene apalancada por un plan de conectividad que permita a los usuarios de autos eléctricos, realizar tramos más extensos.

Amoretti confirmó la firma de una alianza estratégica para fortalecer la red de carga en distintos puntos del país. "Firmamos un contrato con Copec Voltex (…) estamos instalando 12 “supercargadores” distribuidos entre La Serena y Puerto Montt", precisó el gerente general.

Este acuerdo, permitirá, según el ejecutivo, dar tranquilidad en la conducción fuera de los circuitos en ciudad. Pese a que los vehículos de Tesla gozan de una autonomía de 660 kilómetros, los cargadores facilitarán recargar hasta en un 80% las baterías en sólo 15 minutos.

Proyecciones de mercado

Tesla mantendrá su modelo de venta directa, sin delegar inventario físico a nivel regional. Las unidades, que ingresan al país a través del Puerto de San Antonio, se concentrarán de manera exclusiva en el centro de distribución ubicado en Noviciado, Región Metropolitana. "Cuando el cliente hace un pedido, puede venir aquí (la store de Concepción), probar los autos (...) del momento que lo reserva (...) nosotros lo enviamos hasta acá", explicó Amoretti, estimando tiempos de entrega logística de aproximadamente una semana para el stock disponible.

La marca ofrece vehículos cuyos valores están dentro de los márgenes del segmento, pero con un menor costo de mantenciones posteriores. El Model Y tiene un valor inferior a los $ 36 millones, con opciones de financiamiento acorde con el mercado.

Al ser vehículos 100% eléctricos, no requiere mantenciones como un vehículo de combustión fósil. “No tenemos pautas de mantención, lo que lo hace bastante especial porque, por su naturaleza, el auto eléctrico es un auto con una tecnología mucho más simple, con menos piezas; entonces el auto está en garantía, tanto batería como motores, por ocho años”, planteó el gerente de Tesla en Chile y añadió que en caso de una situación de emergencia, la compañía se apoya en partners locales, principalmente para servicios de desabolladura y pintura.

Las proyecciones comerciales de la marca se sustentan en un explosivo interés por las cero emisiones en el país. De acuerdo con el gerente general, el arribo de Tesla a Chile a principios de 2024 dinamizó un mercado incipiente que apenas llegaba a 1,5% de participación, empujando la cuota actual de vehículos eléctricos a 5% del parque automotriz con un "crecimiento exponencial".

Conducción autónoma

La inauguración de la store de Tesla en el sector Autoplaza del centro comercial, no sólo amplía la cobertura territorial, sino que también pavimenta la llegada de nuevas tecnologías al mercado regional.

Amoretti adelantó que dentro de un par de meses habilitarán en Chile su avanzado sistema de conducción autónoma (FSD), convirtiendo al país en el primero de Sudamérica en operar esta tecnología.

“Este es un paso muy importante para nosotros, porque nos permite estar más cerca de nuestros clientes en regiones y seguir impulsando la adopción de vehículos eléctricos en el país", concluyó, destacando el valor de la electromovilidad y las tecnologías automotrices limpias.