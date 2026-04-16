Alfonso Larraín dejará el directorio de Viña Concha y Toro tras 57 años
La renovación de la mesa, que se votará el 21 de abril, contempla la salida del histórico empresario y la eventual incorporación de la independiente Sandra Porcile Rojas.
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La Viña Concha y Toro se prepara para renovar su directorio en la junta ordinaria de accionistas fijada para el próximo 21 de abril, proceso que -como establece la normativa- ya cuenta con la nómina de candidatos publicada. La nómina de candidatos deja en evidencia la salida de uno de los históricos de la compañía: Alfonso Larraín Santa María.
El empresario ingresó al directorio en 1969, acumulando 57 años ligado a la alta dirección de la bodega. A lo largo de este periodo ocupó diversos cargos, entre ellos el de gerente general entre 1973 y 1989, para luego asumir como vicepresidente del directorio hasta 1998.
Ese mismo año tomó la presidencia de la compañía, rol que desempeñó hasta julio de 2025, cuando fue sucedido por Rafael Guilisasti Gana. Según información corporativa, durante su gestión lideró el fortalecimiento de la imagen internacional de la firma, junto con impulsar una estrategia marcada por la apertura hacia los mercados externos.
De concretarse su salida, Larraín sería el único director que dejaría la mesa en este proceso de renovación. En paralelo, entre las nuevas incorporaciones aparece como candidata independiente Sandra Porcile Rojas, ingeniera civil, fundadora y directora de Protteina Foods, y exdirectora de Ripley.
Por su parte, buscarán mantenerse en el directorio el actual presidente, Rafael Guilisasti Gana; el vicepresidente Felipe Larraín Vial; además de Rafael Marín, Pablo Guilisasti, Janet Awad y Blanca Bustamante.
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