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Bernardo Matte apunta a los compromisos de campaña en reactivación y seguridad: “Kast está en la obligación de proponer a los chilenos cómo lo va a hacer, y entiendo que en eso está”

Posterior a la junta de accionistas de Bicecorp, el empresario descartó su retiro y anunció que se quedará como director en Banco BICE, y analizó la contingencia nacional.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 15:28 hrs.

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<p>el empresario fue enfático en descartar un retiro de la actividad empresarial: “No me estoy jubilando”.</p>

el empresario fue enfático en descartar un retiro de la actividad empresarial: “No me estoy jubilando”.

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