Bernardo Matte Larraín deja el directorio de Bicecorp luego de 39 años
En su reemplazo, ingresará la economista de la Universidad Católica, Catalina Mertz.
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Cambios relevantes en Bicecorp. Luego de 39 años, Bernardo Matte Larraín dejará el directorio del holding financiero, tras haber ingresado en 1987, según información disponible en la empresa. Su salida se concretará este miércoles 15 de abril, cuando se desarrolle la junta de accionistas de la firma.
Ingeniero de la Universidad de Chile, Matte Larraín ofició como presidente de los directorios de Bicecorp, y de Banco Bice, uno de los buques del conglomerado, donde continúa como director.
En su reemplazo, asumirá Catalina Mertez, quien suma un nuevo directorio a su trayectoria. Economista de la Universidad Católica de Chile y actual gerenta general de Invercap. Fue, hasta marzo, directora de AFP Capital y hoy es candidata al directorio de Sonda.
Ha sido directora de empresas certificada por el Instituto de Directores de Londres y con formación internacional en buenas prácticas de gobierno corporativo de Harvard y Columbia y certificaciones en ciberseguridad y ética e inteligencia artificial.
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