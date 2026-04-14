Dos propiedades y participación en sociedad agrícola: el patrimonio declarado por el ministro Martín Arrau

En su declaración, el titular de cartera de Obras Públicas indicó que sus inmuebles están ubicados en la región del Ñuble.

La lista de declaraciones de patrimonio de los ministros del gobierno de José Antonio Kast, ingresadas a la Contraloría General de la República, continúa ampliándose. Este martes fue el turno del titular de la cartera de Obras Públicas, Martín Arrau.

En el documento, el secretario de Estado informó la posesión de dos inmuebles ubicados en la Región de Ñuble. El primero corresponde a una propiedad en la comuna de Chillán, de la cual mantiene el 50% de participación. Adquirido en 2017, el inmueble registra un avalúo de $ 523 millones.

El segundo bien se encuentra en el sector de San Carlos. Fue adquirido en 2018, también bajo régimen de copropiedad, y cuenta con un avalúo de $ 256 millones.

Adicionalmente, Arrau declaró poseer el 50,09% de la sociedad Picton Explotación Agrícola, dedicada a la producción de semillas de cereales y legumbres en Chile, cuyo valor asciende a $ 4.253 millones.

En su declaración, el ministro también consignó que no posee vehículos, concesiones ni derechos de agua, y que no registra pasivos ni inversiones en valores, ya sea dentro o fuera del mercado bursátil.