Comisión de educación del Senado abre plazo hasta el 15 de junio para indicaciones a proyecto de sala cuna

Tras varios días de espera, finalmente este miércoles la comisión de Educación del Senado recibió al ministro del Trabajo, Tomás Rau (en la fotografía), quien llegó a la instancia para formalizar la solicitud del Ejecutivo de extender el plazo para ingresar indicaciones al proyecto de sala cuna, la que fue acogida por los parlamentarios.

Así, la instancia acordó ampliar el plazo para ingresar cambios hasta el 15 de junio.

Rau dijo que para el gobierno es crucial avanzar en el tema, y planteó que como cartera están analizando información relacionada con el tema, como la oferta de salas cuna y el universo de beneficiarios.

“Si bien se han logrado muchos avances en la discusión en los últimos meses, todavía persisten algunas complejidades, algunos nudos que es importante desenredar que tienen que ver con distintas materias, no solo financiamiento”, añadió.