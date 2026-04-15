Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas

Exportadora Baika, sociedad con que el empresario y su familia participó de la operación. También se hará cargo de la administración y comercialización de la producción del fundo.

La administradora Toesca Asset Management sigue haciendo noticia en el mercado. Esta vez, por continúa estrategia de fondos agrícolas.

A través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Toesca informó que su fondo "TPC II Activos" adquirió un campo en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, de la mano de un reconocido family office local.

En detalle, “TPC II Activos” -mediante su filial Inversiones Agrícolas Litueche SpA- compró la totalidad de las acciones emitidas por Agrícola La Herradura SpA, sociedad dueña del proyecto agrícola denominado "La Herradura", ubicado en Litueche, enfocado en la producción de paltas, naranjas y ciruelas.

En la operación, "Exportadora Baika", ligada al empresario Ignacio del Río Goudie, adquirió una participación minoritaria de Inversiones Agrícolas Litueche.

Baika “celebró con el fondo un pacto de accionistas que establece derechos políticos y restricciones recíprocas a la disposición de acciones de Inversiones Agrícolas Litueche SpA, además de otras materias usuales en ese tipo de contrato”, precisó Toesca.

Además, Agrícola La Herradura, sociedad dueña directa del campo, y Baika “celebraron contratos relativos a la administración del proyecto La Herradura y la comercialización de su producción”, concluyó Toesca.

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Los negocios de Baika

Baika es conocida como el brazo comercial de los negocios agrícolas de Ignacio del Río. La compañía opera más de 5.000 hectáreas, exporta directamente a los principales mercados del mundo y controla filiales en Colombia, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España.

Su propiedad es compartida: San José Farms -controlada a su vez por el family office de Ignacio del Río, Inversiones Torca- posee dos tercios de Baika, mientras que el tercio restante pertenece a una sociedad de María Josefina del Río Álamos, hija de Ignacio, y su marido, Andrés Carvallo.

Según reportó DF MAS, en los últimos meses, la estructura del grupo ha registrado varias actualizaciones. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, Baika cuadruplicó su capital, pasando de US$ 21 millones a más de US$ 84 millones mediante dos capitalizaciones sucesivas.

En la segunda de ellas, San José Farms renunció al ejercicio de su opción preferente de suscripción y las nuevas acciones -más de 1,5 millones de títulos- fueron íntegramente suscritas por la sociedad de Josefina del Río y Carvallo, que elevó su participación en la exportadora del 25,6% a 33,3%.

Personas que conocen la interna del holding dijeron a DFMAS que estas modificaciones societarias responden a un cambio interno “grande y profundo” que se va a concretar en los próximos meses.

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El fondo

Por su parte, TPC II Activos es el fondo que canalizó los aportes locales e internacionales de “Toesca Permanent Crops II”, su segunda entrega de su estrategia de inversiones agrícolas.

Según detalló el socio y director de inversiones agrícolas de Toesca, Augusto Rodríguez a DF cuando se lanzó el vehículo en 2025, el 85% de los aportes arribó “desde el extranjero, principalmente inversionistas europeos, pero también de Australia, Japón y Norteamérica”, mientras que “el resto es de capital chileno”.

El capital foráneo fue levantando en conjunto con su socio Astarte Capital. Dentro de sus aportantes locales, se encuentran los socios de la firma, Maximiliano Vial y Alejandro Reyes -con sus respectivas familias- y el expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes, entre otros.

Rodríguez proyectó el año pasado que TPC II Activos buscaría alcanzar 10 campos, con inversiones totales de US$ 20 millones.

La Herradura, en tanto, sería el segundo activo del fondo. “La primera inversión del fondo es tener un 50% del primer vehículo”, precisó en aquella instancia.

También tendrían en la mira un campo en Melipilla, que ya posee una plantación de paltos y cítricos.