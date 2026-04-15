Inversión en startups cae el primer trimestre en la región, y expertos proyectan que impacto de la guerra “no será inmediato”

A nivel global, según PitchBook, se registró un alza de 157% en montos, explicado por las megarondas de OpenAI, Anthropic y xAI. En Chile destacó la irrupción y debut de cuatro fondos.

La inversión en capital de riesgo para startups en Latinoamérica se contrajo en el primer trimestre del año, según el último informe de la plataforma de datos PitchBook, de Estados Unidos. En montos, totalizó US$ 1.200 millones -un 29% menos que en igual período de 2025-, en 127 rondas, las que registraron una caída de 27%.

El director de venture capital de PitchBook, Kyle Stanford, dijo a DF que la región “inicia el año a un ritmo increíblemente lento” y proyectó que la tendencia para el resto de 2026 será similar, “hasta que se pueda restaurar algo de liquidez y el dinero regrese a los aportantes de los fondos”.

A nivel global, la situación es distinta. Este primer trimestre registró el mejor desempeño en la historia en montos invertidos, con US$ 330 mil millones, un 157% más que el primer trimestre de 2025. El alza estuvo impulsada por la inteligencia artificial, que concentró el 80% de las inversiones del período, con US$ 265 mil millones.

Solo tres operaciones explican más de la mitad de la cifra global: la ronda de US$ 122 mil millones de OpenAI, los US$ 30,6 mil millones de Anthropic y los US$ 20 mil millones de xAI, todas cerradas en EEUU.

Respecto de los resultados para Latinoamérica, el director de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), Sebastián González, dijo que el primer trimestre históricamente es el más lento del año en actividad en la región por estacionalidad.

Bajo esa óptica, calificó el arranque de año en Chile como un trimestre “con actividad, pero más silenciosa”, con movimientos relevantes como las rondas de Fracttal (US$ 35 millones, con Riverwood Capital), Wheel The World o Enerlink.

González destacó el surgimiento de cuatro nuevos vehículos de inversión en pocas semanas: el segundo fondo de Taram Capital, el primero de Araucaria Venture, y el debut de los fondos de capital de riesgo corporativo de Caja Los Andes y Abastible.

Impacto de la guerra

En un reporte de PitchBook de abril que analiza el mercado de capital de riesgo, señala que la guerra entre EEUU e Irán ha añadido otro “gran obstáculo” para las salidas a la bolsa de las startups y la obtención de liquidez para los inversionistas.

“Tras los aranceles (de EEUU) que pesaron sobre las OPA (ofertas públicas de acciones) en 2025, el primer trimestre de 2026 debió lidiar con nuevos riesgos políticos y geopolíticos”, dijo la empresa.

El director de la ACVC, Sebastián González, estimó que el impacto de la guerra entre EEUU e Irán en la disponibilidad de recursos para startups dependerá de la duración del conflicto.

En tanto, González, de la ACVC, afirmó que los efectos de la guerra “no son inmediatos”, porque “existe una brecha o demora” en cómo el mercado reacciona “versus un acontecimiento importante, que podríamos llamar cisne negro”, dijo.

Bajo esa lógica, estimó que el conflicto actual tendrá un impacto en la inversión en startups, pero no en el corto plazo, sino en el mediano o largo plazo, lo que estará estrictamente ligado a la extensión de la guerra.

“Si esto se termina resolviendo rápido, probablemente ni siquiera tengamos efectos en el corto plazo en la industria del venture capital”, afirmó.

El ejecutivo lo describió como un “efecto cascada”. Lo primero que ocurriría es que el alza de los combustibles derivaría en un aumento del costo de vida, que a su vez podría traducirse en presión inflacionaria, fenómeno que en Chile ya se está observando. Como respuesta, los bancos centrales podrían comenzar a subir las tasas de interés, lo que encarecería el crédito y terminaría impactando al mercado en general, incluido el capital de riesgo. Este encadenamiento, dijo, recién podría materializarse en un horizonte de unos seis meses.

“Si esto se termina resolviendo rápido, probablemente ni siquiera tengamos efectos en el corto plazo en la industria del venture capital”, comentó González.

Oportunidades en climatech y defensa

González señaló que el escenario de la guerra, con el precio del petróleo al alza, abre una oportunidad para la inversión en startups de tecnologías climáticas.

Las climatech el año pasado se ubicaron en el cuarto y quinto lugar de las preferencias en Latinoamérica, tras las fintech, software y logística.

“Si empieza a subir el costo de la energía, seguramente la inversión en venture capital va a empezar a mirar más estas industrias como una fuente de oportunidades para generar modelos de energía alternativa y procesos de eficiencia energética”, proyectó.

En tanto, el cofundador y head de Broota Ventures, Federico Iriberry, señaló, al igual que González, que la duración de la guerra será la que dictaminará la disponibilidad de capital para las compañías.

Iriberry comentó que la incertidumbre mundial tiende a congelar los grandes patrimonios, pero también presenta una oportunidad, y que “ganadores solo habrá entre quienes sean valientes como para invertir en este escenario”.

Asimismo, señaló que se podría abrir un escenario para que emprendedores desarrollen tecnología ligada a la industria de la defensa.

“Quizás habrá algunos enfocados en generar tecnología relacionada con la guerra, otros aprovecharán la innovación que sale de ahí -como Israel en los últimos 30 años- para comenzar startups”, dijo.