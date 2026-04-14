Comité de Ministros rechaza reclamaciones contra Maratué y viabiliza el mayor proyecto inmobiliario del país

La instancia -en sesión realizada el 13 de abril- ratificó la Resolución de Calificación Ambiental de la iniciativa emplazada en Puchuncaví, que por sí sola destraba inversiones por sobre US$ 2.000 millones.

La segunda sesión del Comité de Ministros bajo el Gobierno de José Antonio Kast viabilizó el mayor proyecto inmobiliario de la historia del país, Maratué, en Puchuncaví.

La instancia -en sesión realizada el 13 de abril- ratificó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso en octubre de 2024 y rechazó las reclamaciones presentadas contra el proyecto.

Según los desarrolladores, entre ellos el clan Lería Luksic, Maratué es una iniciativa de primera vivienda (70%) de largo plazo y contribuir a la crisis habitacional de la región, con foco en la calidad de vida e integración urbana. "Considera construir en un horizonte de 45 años un máximo de 14.180 viviendas (con un 50% de áreas verdes), a razón de 300 unidades habitacionales por año, para dar continuidad al núcleo urbano de la comuna", destacó la firma. De las viviendas, al menos 2.000 serán subsidiables, construidas por proyectos Serviu.

El proyecto contempla, además, un área de conservación de 125 hectáreas —casi el doble de la superficie del Parque O’Higgins en Santiago—, donde se han implementado medidas de protección y manejo ecológico, con un programa de manejo que incluye el monitoreo del bosque de bellotos, la gestión del polígono de conservación y la consolidación del Parque Maratué, un espacio abierto a la comunidad, junto con el acceso a la playa.

Resolución Comité de Ministros

Según la firma, "la resolución conocida se produce tras un proceso de evaluación ambiental extenso y riguroso, cuya historia se remonta a 2017, es decir, más de ocho años de tramitación".

Cabe recordar que esta es la segunda Resolución de Calificación Ambiental obtenida por el proyecto: la primera fue emitida en 2019 de manera unánime, pero en 2021 el Comité de Ministros decidió retrotraer su evaluación en 4 puntos de los 19 analizados. A partir de ello, entre 2022 y 2024 la iniciativa se abocó a responder los requerimientos del Comité de Ministros a través de las autoridades regionales e incorporó al estudio Foster + Partners junto a la oficina BL Arquitectos para el diseño y master plan final del proyecto.

"El pronunciamiento del Comité de Ministros es una muy buena noticia para la región. No solo confirma la solidez técnica del proyecto, sino que da la certeza necesaria para continuar avanzando en su desarrollo”, señaló Claudia Lería, directora del proyecto Maratué.

Con esta aprobación, y conforme a la programación del proyecto, "Maratué iniciará de inmediato las gestiones operativas necesarias para avanzar en su desarrollo, comenzando y priorizando las viviendas subsidiables que se coordinarán con el Serviu y con los comités de vivienda de la comuna, los que representan a más de 500 familias. Esta primera etapa es un componente estructural del proyecto y forma parte de los compromisos asumidos durante el proceso de evaluación ambiental, permitiendo dar una respuesta concreta y oportuna a las necesidades habitacionales locales.