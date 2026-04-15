Venta de rentas vitalicias marca récord en el primer trimestre y Penta lidera expansión
En los tres primeros meses del año las aseguradoras comercializaron 18.377 de estas pólizas, lo que implicó un alza de 45%.
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Todo parece apuntar a que los números récords que registró el negocio de rentas vitalicias durante el año pasado continuarán con la tendencia este 2026.
La venta de este seguro previsional que ofrecen las compañías de seguros de vida se incrementó en 45% entre enero y marzo del presente ejercicio, hasta las 18.377 pólizas, cifra nunca antes vista para el mismo período, según cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
De este modo, solo en los primeros tres meses de este año ya se vendió un 31% de todo lo comercializado en 2025.
“Las rentas vitalicias han tenido un inicio de año extremadamente dinámico, consolidando la tendencia de 2025. La modalidad de rentas vitalicias escalonadas ha permitido a las aseguradoras estructurar una oferta comercial más completa y atractiva, volviendo a esta modalidad de pensión competitiva frente al retiro programado, permitiendo capturar un volumen creciente de negocios”, explicó a DF el socio de Actuarial Consulting, José Ampuero.
A lo anterior, agregó el experto, se sumó la rebaja en el umbral mínimo de pensión para contratar una renta vitalicia, con lo que se masificó su acceso.
Cabe recordar que la reforma previsional de 2025 flexibilizó las exigencias mínimas para contratar una renta vitalicia, al fijar como requisito financiar una pensión de al menos UF 2 ($ 79.868). Previo a ello el monto era de UF 3.
31% de todas las rentas vitalicias que se vendieron en 2025 ya se comercializaron en el primer trimestre de 2026.
Dupla Délano-Lavín lidera crecimiento
La compañía de seguros que más le ha sacado provecho a la marea alta en la venta de rentas vitalicias es Penta Vida, ligada a los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
Entre enero y marzo de 2026, la compañía de seguros de vida concretó 4.123 ventas, que se sumaron a las 13.019 que comercializó en 2025, liderando la industria en ese período, por sobre otras compañías que dominan el negocio, como Confuturo, Consorcio y MetLife.
“Durante 2025, la compañía mantuvo el fortalecimiento de sus principales líneas de negocio mediante una gestión eficiente y orientada al servicio. Este enfoque permitió alcanzar un desempeño sólido en rentas vitalicias, con 13.019 nuevos pensionados, a la par de importantes avances en digitalización y experiencia de clientes”, señaló la compañía en la memoria institucional correspondiente al año pasado.
Al considerar las cifras de la Asociación de Aseguradores respecto de las personas que optaron por las rentas vitalicias, Penta Vida cerró el año pasado con una participación 12,7%, mientras que en 2024 la cifra fue un 10,5%.
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