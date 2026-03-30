La apuesta inmobiliaria de la industria de aseguradoras de vida aumenta 18% en 2025
La gran cantidad de rentas vitalicias suscritas entregó mayores recursos para invertir en el sector.
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La gran cantidad de rentas vitalicias suscritas en 2025 permitió a las compañías de seguros de vida contar con más recursos para invertir a largo plazo y así cumplir con las responsabilidades adquiridas con dicho producto previsional.
Las inversiones totales del sector alcanzaron, al cierre del año pasado, US$ 79.985 millones, lo que significó un incremento anual de 18%, de acuerdo con cifras de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH).
Un segmento que creció en igual cifra, un 18%, fueron las inversiones inmobiliarias de las aseguradoras, las que llegaron a la suma de US$ 22.330 millones el año pasado. Ello resultó ser equivalente a un 27,9% del total de los recursos invertidos por el sector, solo por debajo de la renta fija.
Dentro de este conjunto, el ítem de mayor envergadura fue el de bienes raíces y leasing, con US$ 12.753 millones, seguido por los mutuos hipotecarios, con US$ 9.412 millones. Mucho más atrás, se ubicaron las letras hipotecarias, con US$ 163 millones invertidos.
De acuerdo con fuentes del mercado, las aseguradoras han tomado fuerza en la industria habitacional, ya que se han convertido en parte importante del financiamiento de varios proyectos inmobiliarios.
MetLife lidera
Las inversiones inmobiliarias de la industria aseguradora de vida son encabezadas por MetLife, uno de los grandes actores de este mercado. La firma de capitales estadounidenses administró, al cierre de 2025, inversiones en este segmento por un total de US$ 4.523 millones, lo que significó un crecimiento 18% en comparación con 2024.
Le siguió Consorcio, relacionada a los grupos Fernández León y Hurtado Vicuña, que acumula inversiones en este negocio por US$ 3.507 millones, con un alza de 24% en un año.
En tanto, Confuturo, compañía ligada a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), maneja inversiones por US$ 2.831 millones, lo que evidenció un avance de 18% en 2025 en relación al ejercicio previo.
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