Ganancias de las aseguradoras subieron 22% el año pasado

El segmento de vida, el de mayor participación de mercado, se vio impulsado por la mayor suscripción de rentas vitalicias.

La industria aseguradora tuvo un buen 2025, considerando el crecimiento de las utilidades del sector, tanto en el segmento de vida como en el de generales.

De acuerdo con recientes datos de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), las compañías de seguros cerraron el año pasado con utilidades por US$ 1.305 millones, un 22,3% más que en 2024.

En detalle, la división de pólizas de vida registró ganancias por US$ 978 millones, con un alza de 18%, mientras que, en generales, los retornos fueron de US$ 326 millones, con una expansión de 35%.

Según fuentes de la industria, las positivas cifras se explican, en buena parte, por el resultado de las inversiones del sector, que pasaron de US$ 70.424 millones en 2024 a US$ 82.659 millones en el ejercicio pasado, lo que refleja un avance de 17%.

En esa línea, destacó la influencia en este apartado de la renta variable, considerando que el año pasado fue histórico para el S&P IPSA, con un alza de casi 60%.

Rentas vitalicias

En el segmento de vida, que representa un 68,9% de la participación de mercado en prima directa, el avance de las inversiones fue de la mano con la fuerte alza en la venta de rentas vitalicias que se concretaron el año pasado.

De acuerdo con cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las compañías de seguros de vida comercializaron 59.610, un 25,8% superior que en 2024.

El socio de Actuarial Consulting, José Ampuero, explicó que “el crecimiento de 22,3% en rentas vitalicias responde a dos efectos simultáneos: un mayor volumen de pólizas emitidas y un incremento en la prima única promedio por póliza.La utilidad en este segmento se sustenta principalmente en el favorable resultado de inversiones y en la reducción de la pérdida contable asociada a las nuevas suscripciones”.