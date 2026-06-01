Cuenta pública: aseguradores valoran anuncios en seguridad, pero piden profundizar medidas de prevención de riesgos climáticos
El presidente de la Asociación de Aseguradores, Alejandro Alzérreca, señaló que en el país todavía existen brechas en la protección frente a este tipo de eventos.
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El presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Alejandro Alzérreca, valoró los anuncios en materia de seguridad que el Presidente José Antonio Kast realizó en su primera cuenta pública.
"Desde la Asociación de Aseguradores de Chile valoramos que en la cuenta pública se hayan abordado materias relevantes para el desarrollo del país, especialmente aquellas vinculadas al crecimiento, la seguridad y la inversión. Un entorno de mayor estabilidad y reglas claras es fundamental para el desarrollo del país y para fortalecer la protección financiera de las personas", dijo el representante gremial a través de un comunicado.
"Valoramos, en particular, las medidas orientadas a fortalecer la prevención y persecución del delito, así como aquellas que apuntan a avanzar en el uso de tecnología, la trazabilidad de carga, el control vehicular y la coordinación institucional. Estos elementos son clave para reducir riesgos, mejorar la capacidad de respuesta y resguardar de mejor manera a las personas y sus bienes", agregó.
Eso sí, Alzérreca llamó a profundizar las medidas de prevención ante los riesgos climáticos que, de manera regular, enfrenta el país, como, por ejemplo, los incendios.
"Si bien hubo referencias a la preparación frente a eventos climáticos extremos y a la prevención de incendios, creemos necesario profundizar en una agenda más amplia de prevención frente a catástrofes. Chile es un país expuesto a emergencias de alto impacto y aún existen brechas relevantes de protección, lo que plantea desafíos importantes en materia de resiliencia y recuperación", apuntó.
"Fortalecer la gestión anticipada del riesgo y la protección financiera no solo contribuye a una mejor recuperación, sino que también permite resguardar las finanzas públicas y entregar mayor seguridad a las personas", cerró.
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