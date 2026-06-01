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Cuenta pública: aseguradores valoran anuncios en seguridad, pero piden profundizar medidas de prevención de riesgos climáticos

El presidente de la Asociación de Aseguradores, Alejandro Alzérreca, señaló que en el país todavía existen brechas en la protección frente a este tipo de eventos.

Por: Daniel Vizcarra

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 19:05 hrs.

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<p>Cuenta pública: aseguradores valoran anuncios en seguridad, pero piden profundizar medidas de prevención de riesgos climáticos</p>

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