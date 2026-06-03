Ganancias de la industria aseguradora de vida suben 25% en el primer trimestre del año

El sector, el más prominente de la industria de los seguros, totalizó utilidades por más de US$ 357 millones entre enero y marzo.

Un buen primer trimestre anotaron las compañías de seguros de vida, el sector más prominente de la industria aseguradora en relación con la de generales.

De acuerdo con cifras de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), las firmas de esta línea de negocios obtuvieron utilidades por un total de US$ 357 millones, un 25% más que los US$ 285 millones que se registraron durante los primeros tres meses del año pasado.

Uno de los factores que empujaron al alza los resultados fue el rendimiento de las inversiones. Precisamente, esta línea pasó de los US$ 764 millones anotados a marzo de 2025 a los US$ 860 millones al mismo mes del presente ejercicio, es decir, un crecimiento de 12,5%.

La prima directa del sector, en tanto, alcanzó los US$ 3.198 millones, un 16,7% más que en el período anterior.

Las inversiones

Del mismo modo, las inversiones de las compañías de seguros tuvieron un salto de 9% en el primer trimestre de 2026, hasta los US$ 79.894 millones, en parte, explicado por la expansión del negocio de rentas vitalicias, que tuvo un crecimiento de 42% en el período.

Uno de los instrumentos en que las inversiones de las aseguradoras se han visto incrementadas es la renta fija, el vehículo que concentra la mayor parte de los recursos de la industria, con US$ 32.908 millones, con un alza de 8,7% en el período.

En este segmento, la mayor parte se lo llevan los bonos y debentures, con US$ 20.328 millones.

La inversión en renta variable, por su parte, llegó a los US$ 7.418 millones, lo que reflejó un salto de 21% en los primeros tres meses del año. En este caso, los fondos mutuos destacaron con una inversión de US$ 3.646 millones.

En tanto, la inversión en vehículos inmobiliarios alcanzó US$ 21.836 millones, con un crecimiento de 7,2%.

Los bienes raíces y el leasing se llevaron la mayor parte de la torta de los recursos de las aseguradoras en este sector, con US$ 12.433 millones.

A lo anterior, también se sumaron las inversiones en el exterior por US$ 15.024 millones, con un alza de 12,8%.