Primer Comité de Ministros de la era Kast destraba más de US$ 1.000 millones de inversión
La instancia resolvió rechazar las reclamaciones presentadas contra tres proyectos que forman parte de las 42 iniciativas con RCA aprobadas que enfrentan retrasos administrativos.
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En su primera sesión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, el Comité de Ministros -integrado por la ministra del Medio Ambiente, quien lo preside, y los titulares de las carteras de Salud; Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Energía; y Minería- confirmó la tarde de este lunes la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable de tres proyectos, destrabándose así más de US$ 1.000 millones de inversión.
La relevancia de este hito radica en que estos tres proyectos, que ahora tienen luz verde, son parte de la lista de 42 iniciativas de inversión con RCA aprobada que enfrentan retrasos administrativos. Así, el vamos a estas obras constituye la primera señal concreta frente a la instrucción presidencial de resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
En concreto, se destraban más de US$ 1.000 millones de un total de US$ 16.300 millones que abarca la mentada instrucción.
En la cita, se dio curso al proyecto de Energía Renovable No Convencional (ERNC) Tarapacá, iniciativa interregional que contempla una inversión de US$ 200 millones, el cual dispone en su conjunto de una potencia instalada de 226 MW. Este tiene por objeto la construcción y operación de una central de generación de energía solar y eólica para su despacho al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante una línea de transmisión eléctrica.
También se revisó el Parque Eólico Rinconada, que contempla una inversión de US$ 365 millones en la Región del Biobío. Tendrá una potencia máxima instalada de 258 MW y estará conformado como máximo por 43 aerogeneradores, una línea de transmisión eléctrica y una subestación elevadora.
Y, finalmente, el Parque Eólico Los Coihues, que se ubicará en las comunas de El Carmen, Pemuco y San Ignacio en Ñuble, el cual totaliza US$ 470 millones. Consiste en la construcción y operación de 47 aerogeneradores para la generación de electricidad, los cuales se ubicarán en la comuna de El Carmen, provincia de Diguillín, Región del Ñuble.
De esta manera, en la reunión, en la que participaron los ministros de las carteras de Salud, May Chomali; de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Agricultura, Jaime Campos; y de Energía, Ximena Rincón, fueron analizadas las reclamaciones vinculadas a Participación Ciudadana presentadas a los proyectos, las que fueron rechazadas en base a los informes técnicos evacuados por distintas instituciones al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
En un comunicado, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien presidió la instancia, sostuvo: “Es un hito la realización de este Comité, no solo porque es el primero de la administración del Presidente Kast, sino que también empezamos a dar cumplimiento al instructivo presidencial que nos mandata a resolver la serie de reclamaciones que están pendientes. Esto implica una nueva lógica de trabajo: tendremos, al menos, una sesión mensual, dándole agilidad y diligencia al procedimiento de evaluación ambiental”.
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