Primer Comité de Ministros de la era Kast revisará proyectos por más de US$ 1.000 millones de inversión
Se verán reclamaciones en torno a tres de las 42 iniciativas de inversión con RCA aprobadas que enfrentan retrasos administrativos.
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Eel próximo lunes 30 de marzo, a las 16.00 horas, sesionará por primera vez bajo el nuevo Gobierno el Comité de Ministros, instancia que presidirá la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería.
De acuerdo a la citación, que se reveló este jueves, la tabla de la sesión contempla la revisión de reclamaciones de tres proyectos de inversión vinculadas a Participación Ciudadana: ERNC Tarapacá de ERNC Loa, Parque Eólico Rinconada de Energía Eólica Rinconada SpA. y Parque Eólico Los Coihues de Hy2Wind SpA. En total, representan más de US$ 1.000 millones de inversión.
ERNC Tarapacá, iniciativa interregional que contempla una inversión de US$ 200 millones, dispone en su conjunto de una potencia instalada de 226 MW. Considera la instalación de un Parque Eólico de 91 MW dotado de un conjunto de 13 aerogeneradores de 7 MW de potencia unitaria y una Planta Solar Fotovoltaica de 135 MW de potencia nominal constituida por 223.541 módulos fotovoltaicos de 660 Wp de potencia nominal cada uno.
Parque Eólico Rinconada, que contempla una inversión de US$ 365 millones en la Región del Biobío, tendrá una potencia máxima instalada de 258 MW y estará conformado como máximo por 43 aerogeneradores, una línea de transmisión eléctrica y una subestación elevadora.
Mientras, Parque Eólico Los Coihues, totaliza US$ 470 millones. Consiste en la construcción y operación de 47 aerogeneradores para la generación de electricidad, los cuales se ubicarán en la comuna de El Carmen, provincia de Diguillín, Región del Ñuble.
Estos tres proyectos son parte de la lista de 42 iniciativas de inversión con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada que enfrentan retrasos administrativos.
De esta manera, la citación activa la instrucción presidencial del Presidente José Antonio Kast que el 11 de marzo que busca resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En total, los proyectos involucrados suman US$ 16.300 millones.
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