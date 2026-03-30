Valtin Consulting ficha a Macarena Letelier para potenciar área de gestión de conflictos y con miras a su internacionalización

La exgerenta general de la CPC se sumará como socia y directora legal de la firma en una inédita apuesta por complementar su foco económico-financiero con una mirada jurídica orientada a la gestión estratégica de conflictos.

La firma de valorizaciones Valtin Consultin, ligada a Javier Vergara y Hermann González, anunció la incorporación de la abogada Macarena Letelier como socia y directora legal en una inédita apuesta por complementar su foco económico-financiero con una mirada jurídica orientada a la gestión estratégica de conflictos.

La empresa de asesorías, que hasta ahora se había concentrado en valorizaciones, análisis regulatorios y apoyo técnico en disputas, busca fortalecer una línea que, aseguran, ya venía creciendo con fuerza en los últimos cinco años. Solo como dato, Vergara precisó que tras el estallido social, la demanda por servicios especializados en materia de conflictos se ha duplicado año tras año. De ahí la necesidad de potenciar el área con una visión más amplia.

En esa línea, la exgerenta general de la CPC sostuvo que su incorporación hace sentido en una consultora con sello económico-financiero, precisamente porque permite abordar los conflictos desde una perspectiva más estratégica.

“Yo diría que hoy día hay un tema bien reactivo frente a los conflictos. Uno planifica lo tributario, lo comercial, pero frente al conflicto no existe la misma preparación. El desafío empresarial es cómo lo vamos a enfrentar”, y ahí está la propuesta de servicios con la cual se busca hacer la diferencia, señaló la abogada.

Desde la consultora advierten que la conflictividad solo irá creciendo. ¿Las razones? márgenes más estrechos, mayores tensiones entre empresas y nuevas fricciones derivadas del entorno regulatorio, tributario y geopolítico. A ello se suman disputas en holdings familiares, tensiones entre socios y controversias con contrapartes internacionales.

De ahí que la propuesta de valor, agregan, apunta no solo a atender conflictos ya existentes, sino también a incorporar una fase preventiva, con mejores diagnósticos y más alternativas de salida. Entre ellas mencionan la mediación, el arbitraje y fórmulas de acuerdo temprano, dejando la judicialización como última instancia. “La buena gestión del conflicto es tener diferentes opciones, no que sea solo la judicialización”, planteó la nueva directora legal.

Eso sí, la firma recalca que no pretenden transformarse en estudio de abogados ni competir con ellos, sino operar como un soporte técnico especializado. “Siempre el foco de la consultora va a ser económico, con un brazo legal. Nosotros queremos ser una herramienta para los estudios de abogados, no queremos competirles”, explicó Hermann González.

La llegada Letelier se gestó hace varios meses, cuando retomaron conversaciones luego de su paso por la CPC. Para la profesional la visión de negocios y cultura de trabajo de Vergara y González, a quienes conocía anteriormente, fue clave para tomar la decisión de volver al ejercicio de la profesión ocupando todo su expertise no solo en materia de resolución de conflictos (por su trayectoria en el Centro de Arbitraje y Mediación, CAM Santiago), sino también en relación a la implementación de políticas públicas.

Apuesta internacional

En cualquier caso, la arremetida de Valtin va más allá. También está mirando crecer fuera de Chile. La firma ya realiza trabajos en Perú, Paraguay y Colombia, y durante las últimas semanas sostuvieron reuniones en Panamá, mientras preparan una agenda en España.

“Tenemos ganas de abrirnos espacios como una consultora chilena que agrega valor”, aseguran en la firma, que ya da pasos concretos para abrir una oficina en Perú este año.