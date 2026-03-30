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Valtin Consulting ficha a Macarena Letelier para potenciar área de gestión de conflictos y con miras a su internacionalización

La exgerenta general de la CPC se sumará como socia y directora legal de la firma en una inédita apuesta por complementar su foco económico-financiero con una mirada jurídica orientada a la gestión estratégica de conflictos.

Por: Paula Vargas

Publicado: Lunes 30 de marzo de 2026 a las 19:12 hrs.

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<p>Hermann González, Macarena Letelier y Javier Vergara.</p>

Hermann González, Macarena Letelier y Javier Vergara.

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