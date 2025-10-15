Cambios en el principal gremio empresarial del país: Macarena Letelier dejará la gerencia general de la CPC

Su salida se concretará el próximo 1 de diciembre. Deja la multigremial para enfocarse en otros roles y proyectos.

Para algunos, una noticia sorpresiva; para otros, algo que se veía venir.

Desde hace unos días, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, ha estado socializando con los presidentes de las seis ramas que conforman la multigremial la salida de Macarena Letelier de la gerencia general, la cual se concretará el próximo 1 de diciembre.

De acuerdo a lo comunicado por la CPC tras ser consultada por el tema, la abogada dejará el cargo debido a compromisos profesionales en el campo jurídico, legal y resolución de conflictos que le exigen mayor dedicación.

Si bien el cambio fue conversado al interior de la Confederación, para algunos resultó sorpresivo dado que se irá poco antes de cumplir un año en la entidad, hito que se cumpliría el próximo 17 de diciembre.

“Cuando acepté acompañar a Susana a la mesa, yo tenía unos directorios andando, arbitrajes, tengo tres hijos. Me gusta mucho hacer clases. Este ha sido un tremendo año, organizamos Osaka, hicimos Motores, ha sido súper potente. Pero uno debe tomar decisiones responsables”, explica Letelier, y agrega que “no es tan frecuente tomar decisiones de dejar espacios súper buenos, pero yo creo que necesito dedicar el tiempo que, nunca sobra al final, a mi desarrollo legal y jurídico, y a los directorios”.

Ahora, los gremios que conforman la CPC esperarán la convocatoria para definir a quien será él o la sucesora de Letelier, ya que por estatutos está establecido que es una tarea del comité ejecutivo “designar el o la gerente general de la Confederación, fijar sus atribuciones y deberes”.