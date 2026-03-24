Assist Card y Cocha sellan alianza para reforzar negocio de asistencia en viajes

Con el acuerdo, ambas compañías esperan un crecimiento en torno al 10% en el número de usuarios durante el primer año.

Una nueva alianza reconfigura el negocio de la asistencia en viajes en Chile. Desde marzo, la agencia Cocha y la compañía Assist Card sellaron un acuerdo de distribución exclusiva, en un movimiento que apunta a simplificar la oferta, capturar mayor valor por cliente y profundizar la integración comercial dentro del canal de ventas.

Con ello, la firma pasará a ser el único proveedor de Cocha en esta categoría, ordenando la oferta y concentrando su comercialización.

"Se trata de un acuerdo de distribución exclusiva en asistencia en viaje, sin integración societaria. En la que cada compañía mantiene su operación de manera independiente”, sostuvo a DF el CEO de Assist Card, Carlos Stefani.

Acuerdo

El modelo se basa en una comisión por venta en función de la colocación del producto. De acuerdo con la gerenta de alianzas de Cocha, Marcela Ventura, “la asistencia en viaje representa cerca del 1% de nuestras ventas totales”, y aseguró que su crecimiento está directamente ligado al aumento en la venta de viajes.

Añadió que actualmente, el 32% de los clientes internacionales de Cocha contrata asistencia en viaje. “Con esta alianza, esperamos llevar esa cifra al 40% en el corto plazo”.

Las proyecciones de ambas firmas son optimistas para la alianza, y esperan un crecimiento en torno al 10% en números de usuarios durante el primer año de la alianza. “Este es un período de adopción y ajuste comercial, por lo que el foco estará en consolidar la alianza, con una aceleración más marcada en el segundo año”, sostuvo Stefani.

Consultados por la situación en Medio Oriente y su implicancia en el precio del petróleo y combustibles en el mundo, se mostraron optimistas porque la demanda “se mantiene sólida, el viaje sigue siendo una prioridad, y la planificación anticipada ha ayudado a sostener el dinamismo”, aseguró el ejecutivo de Assist Card.

Los números

Assist Card cuenta con más de 10 millones de clientes cubiertos por año, y brinda más de 173.000 asistencias en el mismo periodo.

“Chile es para la compañía uno de los mercados claves de la región, se ubica en un segundo escalafón luego de Argentina y Brasil, junto a países como Colombia, Perú y México”, dijo Stefani.

En el caso de Cocha, la firma tiene más de 70 años de historia, fundada en Chile, factura cerca de US$ 500 millones al año.