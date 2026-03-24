Assist Card y Cocha sellan alianza para reforzar negocio de asistencia en viajes
Con el acuerdo, ambas compañías esperan un crecimiento en torno al 10% en el número de usuarios durante el primer año.
Noticias destacadas
Una nueva alianza reconfigura el negocio de la asistencia en viajes en Chile. Desde marzo, la agencia Cocha y la compañía Assist Card sellaron un acuerdo de distribución exclusiva, en un movimiento que apunta a simplificar la oferta, capturar mayor valor por cliente y profundizar la integración comercial dentro del canal de ventas.
Con ello, la firma pasará a ser el único proveedor de Cocha en esta categoría, ordenando la oferta y concentrando su comercialización.
"Se trata de un acuerdo de distribución exclusiva en asistencia en viaje, sin integración societaria. En la que cada compañía mantiene su operación de manera independiente”, sostuvo a DF el CEO de Assist Card, Carlos Stefani.
Acuerdo
El modelo se basa en una comisión por venta en función de la colocación del producto. De acuerdo con la gerenta de alianzas de Cocha, Marcela Ventura, “la asistencia en viaje representa cerca del 1% de nuestras ventas totales”, y aseguró que su crecimiento está directamente ligado al aumento en la venta de viajes.
Añadió que actualmente, el 32% de los clientes internacionales de Cocha contrata asistencia en viaje. “Con esta alianza, esperamos llevar esa cifra al 40% en el corto plazo”.
Las proyecciones de ambas firmas son optimistas para la alianza, y esperan un crecimiento en torno al 10% en números de usuarios durante el primer año de la alianza. “Este es un período de adopción y ajuste comercial, por lo que el foco estará en consolidar la alianza, con una aceleración más marcada en el segundo año”, sostuvo Stefani.
Consultados por la situación en Medio Oriente y su implicancia en el precio del petróleo y combustibles en el mundo, se mostraron optimistas porque la demanda “se mantiene sólida, el viaje sigue siendo una prioridad, y la planificación anticipada ha ayudado a sostener el dinamismo”, aseguró el ejecutivo de Assist Card.
Los números
Assist Card cuenta con más de 10 millones de clientes cubiertos por año, y brinda más de 173.000 asistencias en el mismo periodo.
“Chile es para la compañía uno de los mercados claves de la región, se ubica en un segundo escalafón luego de Argentina y Brasil, junto a países como Colombia, Perú y México”, dijo Stefani.
En el caso de Cocha, la firma tiene más de 70 años de historia, fundada en Chile, factura cerca de US$ 500 millones al año.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ministro Poduje instruye desistimiento de millonaria expropiación de Club Hípico de Punta Arenas como parte del Plan de Ajuste Fiscal
En el proceso iniciado en la administración Boric se había fijado una indemnización de US$ 22,7 millones, pero el propietario busca al menos US$ 53,8 millones. “Lamentamos que el Sr. ministro cometa un error de interpretación, de manera de acelerar indebidamente un proceso”, dijo el abogado de la empresa tras la solicitud de retención del pago provisional.
Emprendedora peruana premiada por la NASA llega a Start-Up Chile con sus agentes de IA minera
Melissa Amado, CEO de Genius Mining AI, ya ejecuta proyectos con BHP Escondida y Gold Fields en Chile. Su startup apunta a resolver un dolor que le cuesta US$ 400 millones anuales a la industria.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete