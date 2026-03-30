Ingeniero agrónomo Domingo Rojas Philippi asume como nuevo director del SAG

El profesional ya estuvo en el servicio durante dos oportunidades: fue jefe de gabinete y subdirector de Operaciones entre los años 2018 y 2022, además de encabezar distintas jefaturas desde el año 2011 y el 2014.

Tal como adelantó Diario Financiero, el Presidente José Antonio Kast oficializó el nombramiento de Domingo Rojas Philippi como el nuevo director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), quien fue recibido este lunes por el ministro de Agricultura, Jaime Campos.



Tras su designación, Campos aseguró que "la implementación del modelo de desarrollo agroexportador que tenemos descansa en la fortaleza de nuestro sistema sanitario, ya que ello es una de las ventajas comparativas de que Chile dispone para poder acceder a los principales mercados".

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"Le he indicado que el desafío que tiene es enorme (…) Yo ya conozco las ideas que a él lo animan en esta nueva Dirección Nacional, las transformaciones que pretende verificar, y cuenta con todo el respaldo del ministro y del Gobierno para la implementación de aquello", agregó.



Por su parte, Rojas agradeció el nombramiento del Ejecutivo y enfatizó en que su gestión se pondrá un especial énfasis en generar “una mayor cercanía con los funcionarios para motivarlos y, en el fondo, retomar esta visión de, como decía el ministro, potenciar el desarrollo agroexportador. Lo mismo, a su vez, que esperamos para nuestros usuarios”.



Rojas es ingeniero agrónomo y magíster en dirección financiera, especializado en gestión de negocios, con más de 15 años de experiencia tanto en el sector público como privado. Fue jefe de gabinete y subdirector de Operaciones del SAG entre los años 2018 y 2022, además de encabezar distintas jefaturas de dicho servicio entre el año 2011 y 2014.